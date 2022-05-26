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Найкраща червона сукня Канн. Шерон Стоун продемонструвала ідеальний образ

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Фото: Getty Images | Шерон Стоун і її ефектна поява в Каннах 2022

64-річна акторка прийшла на прем'єру фільму "Елвіс".

Зірка "Основного інстинкту" може вважатися "ветераном" фестивалю Канн. Вона часто виходила на червону доріжку в образах, які колись модна преса навіть називала "шокуючими". Але на прем'єру байопіка "Елвіс" Шерон Стоун прийшла в, мабуть, найкращому вбранні кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

64-річна актриса привнесла нотку справжнього голлівудського гламуру на 75-ий Каннський кінофестиваль.

Шерон Стоун і її ефектна поява в Каннах 2022

Для свого ефектного виходу вона обрала червону сукню від Dolce & Gabbana. Вражаючий образ, що переливається, дизайнери створили спеціально для неї.

Образ актриса доповнила сонцезахисними окулярами, тому що температура в Каннах зростає, і яскраве сонце може зіпсувати фото, коли селебріті на червоній доріжці починають мружитися.

Шерон Стоун і її ефектна поява в Каннах 2022

Примітно, але Шерон відмовилася від прикрас, доповнивши образ лише парою кілець, прикрашеною стразами сумочкою та сатиновими босоніжками на дуже високих підборах.

Цікавим є й фільм, на перегляд якого прийшла акторка. Байопік База Лурманна для "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі викликав надзвичайний ажіотаж. А сам режисер сподівається повторити успіх 20-річної давності, коли він у Каннах представляв свій мюзикл "Мулен Руж".

У фільмі розповідається про життя та кар'єру Елвіса Преслі з перших днів його дитинства, коли він ріс у Міссісіпі, до його сходження як ікони рок-н-ролу та кінозірки, а також його складні стосунки з менеджером.

Легендарний співак помер у віці 42 років у 1977 році від серцевої аритмії через токсичну реакцію на кодеїн.

Трейлери фільму "Елвіс"

Його роль у байопіку виконав молодий актор Остін Батлер. Це його перша головна роль, так що він поставився до неї з усією серйозністю та навіть потрапив у лікарню через нервове перенапруження. На кандидатурі Батлера наполіг Ларрі Геллер, який особисто був знайомий із Елвісом багато років і був близьким другом сім'ї. Актор зізнався, що "втратив зв'язок із самим собою", коли грав Елвіса, а після зйомок опинився в лікарні з вірусом. Батлер зізнався, що був радий, що це сталося, коли камери вже відключилися.

Прем'єра фільму про Елвіса Преслі відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун виходила на червону доріжку Каннського кінофестивалю в приголомшливій сукні-трансформері. Від пишної спідниці їй допомогли звільнитися два чарівні супутники.