Найкраща червона сукня Канн. Шерон Стоун продемонструвала ідеальний образ

64-річна акторка прийшла на прем'єру фільму "Елвіс".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Зірка "Основного інстинкту" може вважатися "ветераном" фестивалю Канн. Вона часто виходила на червону доріжку в образах, які колись модна преса навіть називала "шокуючими". Але на прем'єру байопіка "Елвіс" Шерон Стоун прийшла в, мабуть, найкращому вбранні кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

64-річна актриса привнесла нотку справжнього голлівудського гламуру на 75-ий Каннський кінофестиваль.

[ + – ] Шерон Стоун і її ефектна поява в Каннах 2022

Для свого ефектного виходу вона обрала червону сукню від Dolce & Gabbana. Вражаючий образ, що переливається, дизайнери створили спеціально для неї.

Образ актриса доповнила сонцезахисними окулярами, тому що температура в Каннах зростає, і яскраве сонце може зіпсувати фото, коли селебріті на червоній доріжці починають мружитися.

[ + – ] Шерон Стоун і її ефектна поява в Каннах 2022

Примітно, але Шерон відмовилася від прикрас, доповнивши образ лише парою кілець, прикрашеною стразами сумочкою та сатиновими босоніжками на дуже високих підборах.

Цікавим є й фільм, на перегляд якого прийшла акторка. Байопік База Лурманна для "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі викликав надзвичайний ажіотаж. А сам режисер сподівається повторити успіх 20-річної давності, коли він у Каннах представляв свій мюзикл "Мулен Руж".

У фільмі розповідається про життя та кар'єру Елвіса Преслі з перших днів його дитинства, коли він ріс у Міссісіпі, до його сходження як ікони рок-н-ролу та кінозірки, а також його складні стосунки з менеджером.

Легендарний співак помер у віці 42 років у 1977 році від серцевої аритмії через токсичну реакцію на кодеїн.

[ + – ] Трейлери фільму "Елвіс"

Його роль у байопіку виконав молодий актор Остін Батлер. Це його перша головна роль, так що він поставився до неї з усією серйозністю та навіть потрапив у лікарню через нервове перенапруження. На кандидатурі Батлера наполіг Ларрі Геллер, який особисто був знайомий із Елвісом багато років і був близьким другом сім'ї. Актор зізнався, що "втратив зв'язок із самим собою", коли грав Елвіса, а після зйомок опинився в лікарні з вірусом. Батлер зізнався, що був радий, що це сталося, коли камери вже відключилися.

Прем'єра фільму про Елвіса Преслі відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун виходила на червону доріжку Каннського кінофестивалю в приголомшливій сукні-трансформері. Від пишної спідниці їй допомогли звільнитися два чарівні супутники.