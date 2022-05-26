Лучшее красное платье Канн. Шэрон Стоун продемонстрировала идеальный образ
64-летняя актриса пришла на премьеру фильма "Элвис"
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Звезда "Основного инстинкта" может считаться "ветераном" Каннского фестиваля. Она часто выходила на красную дорожку в образах, которые когда-то модная пресса даже называла "шокирующими". Но на премьеру байопика "Элвис" Шэрон Стоун пришла в, пожалуй, лучшем наряде кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.
64-летняя актриса привнесла нотку настоящего голливудского гламура на 75-й Каннскиq кинофестиваль.
Для своего эффектного выхода она выбрала облегающее красное платье от Dolce & Gabbana. Впечатляющий переливающийся наряд дизайнеры создали специально для нее.
Образ актриса дополнила солнцезащитными очками, так как температура в Каннах растет и яркое солнце может испортить фото, когда селебрити на красной дорожке начинают щуриться.
Примечательно, но Шэрон отказалась от украшений, дополнив образ лишь парой колец, украшенной стразами сумочкой и сатиновыми босоножками на очень высоких каблуках.
Интересен и фильм, на просмотр которого пришла актриса. Байопик База Лурманна про "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли вызвал небывалый ажиотаж. А сам режиссер надеется повторить успех 20-летней давности, когда он в Каннах представлял свой мюзикл "Мулен Руж".
В фильме рассказывается о жизни и карьере Элвиса Пресли с первых дней его детства, когда он рос в Миссисипи, до его восхождения в качестве иконы рок-н-ролла и кинозвезды, а также его сложных отношениях с менеджером.
Легендарный певец скончался в возрасте 42 лет в 1977 году от сердечной аритмии из-за токсической реакции на кодеин.
Его роль в байопике исполнил молодой актер Остин Батлер. Это его первая главная роль, так что он отнесся к ней со всей серьезностью и даже угодил в больницу из-за нервного перенапряжения. На кандидатуре Батлера настоял Ларри Геллер, который лично был знаком с Элвисом много лет и был близким другом семьи. Актер признался, что "потерял связь с самим собой", когда играл Элвиса, а после съемок очутился в больнице с вирусом. Батлер признался, что был рад, что это произошло, когда "камеры уже отключились".
Премьера фильма об Элвисе Пресли состоится 24 июня.
Напомним, ранее Шэрон Стоун выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в потрясающем платье-трансформере. От пышной юбки ей помогли избавиться два очаровательных спутника.