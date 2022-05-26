Лучшее красное платье Канн. Шэрон Стоун продемонстрировала идеальный образ

64-летняя актриса пришла на премьеру фильма "Элвис"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Звезда "Основного инстинкта" может считаться "ветераном" Каннского фестиваля. Она часто выходила на красную дорожку в образах, которые когда-то модная пресса даже называла "шокирующими". Но на премьеру байопика "Элвис" Шэрон Стоун пришла в, пожалуй, лучшем наряде кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

64-летняя актриса привнесла нотку настоящего голливудского гламура на 75-й Каннскиq кинофестиваль.

[ + – ] Шэрон Стоун и ее эффектное появление в Каннах 2022

Для своего эффектного выхода она выбрала облегающее красное платье от Dolce & Gabbana. Впечатляющий переливающийся наряд дизайнеры создали специально для нее.

Образ актриса дополнила солнцезащитными очками, так как температура в Каннах растет и яркое солнце может испортить фото, когда селебрити на красной дорожке начинают щуриться.

[ + – ] Шэрон Стоун и ее эффектное появление в Каннах 2022

Примечательно, но Шэрон отказалась от украшений, дополнив образ лишь парой колец, украшенной стразами сумочкой и сатиновыми босоножками на очень высоких каблуках.

Интересен и фильм, на просмотр которого пришла актриса. Байопик База Лурманна про "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли вызвал небывалый ажиотаж. А сам режиссер надеется повторить успех 20-летней давности, когда он в Каннах представлял свой мюзикл "Мулен Руж".

В фильме рассказывается о жизни и карьере Элвиса Пресли с первых дней его детства, когда он рос в Миссисипи, до его восхождения в качестве иконы рок-н-ролла и кинозвезды, а также его сложных отношениях с менеджером.

Легендарный певец скончался в возрасте 42 лет в 1977 году от сердечной аритмии из-за токсической реакции на кодеин.

[ + – ] Трейлер фильма "Элвис"

Его роль в байопике исполнил молодой актер Остин Батлер. Это его первая главная роль, так что он отнесся к ней со всей серьезностью и даже угодил в больницу из-за нервного перенапряжения. На кандидатуре Батлера настоял Ларри Геллер, который лично был знаком с Элвисом много лет и был близким другом семьи. Актер признался, что "потерял связь с самим собой", когда играл Элвиса, а после съемок очутился в больнице с вирусом. Батлер признался, что был рад, что это произошло, когда "камеры уже отключились".

Премьера фильма об Элвисе Пресли состоится 24 июня.

Напомним, ранее Шэрон Стоун выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в потрясающем платье-трансформере. От пышной юбки ей помогли избавиться два очаровательных спутника.