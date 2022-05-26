Сукня з губами та "зім'ятий" бюст. Найгірші вбрання Каннського кінофестивалю

У Каннах триває 75-ий кінофестиваль. На червону доріжку події виходять знаменитості, багато з яких вибрали не найкращі образи та досягли ефекту, що зворотний до захоплення.

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Каннський кінофестиваль — одна з головних світських подій цього літа. Крім того, це перший фестиваль, який відбувається після пандемії коронавірусу та з властивим їм розмахом. А це означає, що на червону доріжку знову виходять селебріті в розкішних вбраннях і шикарних прикрасах, які нерідко супроводжують загони охоронців, тому що ціна коштовностей зашкалює.

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Але далеко не всі вбрання вражають уяву в хорошому сенсі. Деякі селебріті із сукнями явно схибили та потрапили у світську хроніку зовсім не тому, що їхні сукні здалися критикам прекрасними.

Фокус зібрав топ-7 найгірших нарядів Каннського кінофестивалю. Але варто пам'ятати, що він триватиме до 28 травня, тому рейтинг ще може поповнитися.

Актор Джейк Джилленгол прийшов на прем'єру фільму "Невинний" у бездоганному костюмі та з чарівною супутницею — французькою моделлю Жанною Кадьє, з якою він зустрічається вже кілька років. Жанна, до того ж, муза Джонатана Андерсона, головного дизайнера модного будинку Loewe.

Відповідно, на червоній доріжці знаменитість з'явилася в тотал-луці саме цього бренду. І це був не вдалий вибір. Сукня з ліфом у вигляді губ мала вигляд... сумнівної, якщо не вживати яскравіші епітети. Так само, як і босоніжки з бантами з фольги. Ще одна гостя кінофестивалю обрала сукню від цього бренду — зі здутими кульками замість ліфа.

[ + – ] Сукня від Loewe зі здутими кульками Фото: Скриншот

І вкотре підтвердила, що не всі кумедні образи з подіуму мають гарний вигляд на червоних доріжках.

Від Крістен Стюарт усі зазвичай чекають бунту, адже раніше вона протестувала проти суворих правил кінофестивалю та гуляла червоною доріжкою босоніж.

[ + – ] Крістен Стюарт і її обов'язкове дефіле босоніж

Але акторка також є амбасадором Chanel, тому всі її вбрання були саме від цього модного дому. У тому числі й дивна сукня з неохайною спідницею-бантом. Утім, традицію вона не зрадила та все-таки скинула туфлі.

69-річна Ізабель Юппер — ветеран Каннського фестивалю та володарка пальмової гілки, його головного призу.

[ + – ] Ізабель Юппер і її надто зелене вбрання Фото: Getty Images

Але її вихід у 2022 році вийшов на диво невдалим. Комбінезон зі шлейфом від Balenciaga вже одягали Кім Кардаш'ян, Карін Ройтфельд і, власне, всі кому не ліньки. На Ізабель він мав надзвичайно комічний вигляд, зменшивши її зріст і підкресливши вік. Зважаючи на все, акторка сама зрозуміла, що вибір її стиліста Джонатана Г'югета був невдалим і мала незадоволений вигляд.

Модель Алессандра Амбросіо зазвичай вибирає розкішні наряди, що підкреслюють фігуру. Але сукня від Стефана Роллана із сріблястими "латками" та пишною спідницею була явно модним провалом.

[ + – ] Алессандра Амбросіо з наклейками на грудях Фото: Getty Images

Вбрання "вкоротило" Алессандру та позбавило її талії, а критики занадто уважно спостерігали за її ліфом, очікуючи, що сріблясті нашліпки все-таки відклеяться.

Адріана Ліма, як жартують у мережі, посіла місце Ріанни, яка недавно народила, і почала наполегливо демонструвати свою вагітність.

[ + – ] Адріана Ліма прийняла естафету в Ріанни Фото: Getty Images

На червоній доріжці вона з'явилася в сукні від Balmain, виріз якого повністю відкривав живіт. Це мало дивний вигляд і робило образ Адріани небезпечно беззахисним. А після образів Ріанни він узагалі виглядав як повтор і не створив потрібного вау-ефекту.

Айшварія Рай, "Міс світу 1994" та відома акторка, щороку для Каннського фестивалю вибирала шикарні вбрання з великою кількістю деталей і декору. Але її сукня від Dolce & Gabbana, у якій вона прийшла на прем'єру фільму "Найкращий стрілець: Меверік", виявилася не надто вдалим вибором.

[ + – ] Айшварія Рай і сукня-клумба Фото: Getty Images

Вбрання вже прозвали "сукнею-клумбою" та одним із найбільше позбавлених смаку на червоній доріжці.

Джуліанна Мур у перший день кінофестивалю вразила своїми шикарними коштовностями та погано пошитою сукнею.

[ + – ] Джуліанна Мур і її не найвдаліша сукня Фото: Getty Images

І якщо розкішне кольє від Bulgari було бездоганним, то чорна сатинова сукня від Bottega Veneta дуже погано сиділа на акторці. Складалося враження, що її зашивали поспіхом і так і не встигли дошити. Фотографам не вдалося зробити жодного вдалого кадру, в якому наряд Мур мав би хороший вигляд.