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Платье с губами и "смятый" бюст. Худшие наряды Каннского кинофестиваля

Дарья Бережная
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Фото: Getty Images | Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

В Каннах продолжается 75-й кинофестиваль. На красную дорожку события выходят знаменитости, многие из которых выбрали не лучшие образы и добились эффекта обратного восхищениям

Каннский кинофестиваль – одно из главных светских событий этого лета. Тем более – это первый фестиваль, проходящий после пандемии коронавируса и с присущим им размахом. А это значит, что на красную дорожку снова выходят селебрити в роскошных нарядах и шикарных украшениях, которые нередко сопровождают отряды телохранителей, так как цена драгоценностей зашкаливает.

Но далеко не все наряды поражают воображение в хорошем смысле. Некоторые селебрити с платьями явно промахнулись и попали в светскую хронику вовсе не потому, что их платья показались критикам прекрасными.

Фокус собрал топ-7 худших нарядов Каннского кинофестиваля. Но, стоит помнить, он продлится до 28 мая, так что рейтинг еще может пополниться.

Актер Джейк Джилленхол пришел на премьеру фильма "Невиновный" в безупречном костюме и с очаровательной спутницей – французской моделью Жанной Кадье, с которой он встречается уже несколько лет. Жанна, кроме прочего, муза Джонатана Андерсона, главного дизайнера модного дома Loewe.

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Джейк Джилленхол и Жанна Кадье
Фото: Getty Images

Соответственно, на красной дорожке знаменитость появилась в тотал-луке именно этого бренда. И это был не самый удачный выбор. Платье с лифом в виде губ выглядело… сомнительно, если не призывать на помощь более яркие эпитеты. Равно, как и босоножки с бантами из фольги. Еще одна гостья кинофестиваля выбрала платье от этого бренда — со сдутыми шариками вместо лифа.

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Платье от Loewe со сдутыми шариками
Фото: Скриншот

И в который раз подтвердила, что не все забавные образы с подиума хорошо смотряться на красных дорожках.

От Кристен Стюарт все обычно ожидают бунта, ведь ранее она протестовала против строгих правил кинофестиваля и гуляла по красной дорожке босиком.

Кристен Стюарт и ее обязательное дефиле босиком

Но актриса также является амбассадором Chanel, так что все ее наряды были именно от этого модного дома. В том числе и странное платье с неряшливой юбкой-бантом. Впрочем, традиции она не изменила, и все-таки сбросила туфли.

69-летняя Изабель Юппер – ветеран Каннского фестиваля и обладательница пальмовой ветви – его главного приза.

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Изабель Юппер и ее слишком зеленый наряд
Фото: Getty Images

Но ее выход в 2022 году получился на редкость неудачным. Комбинезон со шлейфом от Balenciaga уже надевали Ким Кардашьян, Карин Ройтфельд и, собственно, все кому не лень. На Изабель он выглядел на редкость комично – уменьшив ее рост и подчеркнув возраст. Судя по всему, актриса и сама поняла, что выбор ее стилиста Джонатана Хьюгета был неудачным и выглядела недовольной.

Модель Алессандра Амбросио обычно выбирает шикарные наряды, подчеркивающие фигуру. Но платье от Стефана Роллана с серебристыми "заплатками" и пышной юбкой было явно модным провалом.

Алессандра Амбросио, каннский кинофестиваль, канны 2022
Алессандра Амбросио с наклейками на груди
Фото: Getty Images

Наряд "укоротил" Алессандру и лишил ее талии, а критики слишком пристально наблюдали за ее лифом, ожидая, что серебристые нашлепки все-таки отклеятся.

Адриана Лима, как шутят в Сети, заняла место недавно родившей Рианны и начала настойчиво демонстрировать свою беременность.

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Адриана Лима приняла эстафету у Рианны
Фото: Getty Images

На красной дорожке она появилась в платье от Balmain, вырез которого полностью открывал живот. Выглядело это странно и делало образ Адрианы опасно беззащитным. А после образов Рианны он и вовсе смотрелся вторично и не производил нужного вау-эффекта.

Айшвария Рай, Мисс мира 1994 и известная актриса, каждый год для Каннского фестиваля выбирала шикарные наряды с обилием деталей и декора. Но ее платье от Dolce & Gabbana, в котором она пришла на премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик" оказалось не слишком удачным выбором.

Айшвария Рай, каннский кинофестиваль, канны 2022
Айшвария Рай и платье-клумба
Фото: Getty Images

Наряд уже прозвали "платьем-клумбой" и одним из самых безвкусных на красной дорожке.

Джулианна Мур в первый день кинофестиваля поразила своими шикарными драгоценностями и плохо пошитым платьем.

Джулианна Мур, каннский кинофестиваль, канны 2022
Джулианна Мур и ее не самое удачное платье
Фото: Getty Images

И если роскошное колье от Bulgari было безупречно, то черное сатиновое платье от Bottega Veneta очень плохо сидело на актрисе. Создавалось впечатление, что его зашивали в спешке и так и не успели дошить. Фотографам не удалось сделать ни одного удачного кадра, в котором бы наряд Мур смотрелся хорошо.