Ди Каприо и Сталлоне. Какие голливудские актеры имеют украинские корни

Предки знаменитостей в свое время эмигрировали из Украины, однако не забыли свою родину.

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Среди современных голливудских актеров есть ряд выходцев из Украины. Кто-то откровенно говорит о своих корнях, а кто-то путал Одессу с Россией. Впрочем, у всех них были предки, которые в свое время проживали в украинских городах.

Ольга Куриленко

Фамилия актрисы и модели говорит сама за себя. "Девушка Бонда" родилась в Бердянске, Запорожская область. В 13 лет будущая знаменитость переехала в Москву, а через три года — во Францию, где заключила контракт с модельным агентством. После этого Ольга Куриленко появлялась на обложках влиятельных глянцев — ELLE, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue и т.д.

42-летняя актриса больше всего известна своей ролью девушки Джеймса Бонда в "Кванте милосердия". В частности, звезда экранов успела сняться в картине от Marvel "Черная вдова".

Еще одним важным фильмом знаменитости стал приключенческо-фантастический боевик "Мир забвения".

[ + – ] Ольга Куриленко

В 1999 году уроженка Бердянска вышла замуж за французского фотографа Седрика ван Моля, после чего сменила украинское гражданство на французское.

В своих соцсетях после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Ольга Куриленко распространяет важную информацию и призывает помогать украинцам.

Стивен Спилберг

Легендарный голливудский режиссер Стивен Спилберг родом из Одессы. Его семья, которую также знают как Шпильбергов, родом из украинского города на берегу Черного моря.

Бабушка и дедушка Стивена Спилберга по отцовской линии родились в Украине, однако в начале ХХ века эмигрировали в США.

Создатель "Списка Шиндлера" и "Индианы Джонса" посещал Киев в 2006 году, когда приехал на презентацию фильма о Холокосте. В частности, 75-летний режиссер признавался журналистам, что очень любит Украину, а в его семье часто готовили борщ.

[ + – ] Стивен Спилберг Фото: Getty

Милла Йовович

46-летняя американская актриса Милла Йовович родилась в столице Украины. Ее мама была известной советской актрисой. Впоследствии знаменитость некоторое время жила в Днепропетровске, а в пять лет переехала в Лондон, а затем — в США.

Родители Миллы Йовович работали прислугой в доме американского режиссера Брайана де Пальмы, а девочку в школе недолюбливали из-за того, что она приехала из СССР.

[ + – ] Милла Йовович

Уроженка Киева известна своими ролями в картинах "Пятый элемент", "Обитель зла" и "Отель "Миллион долларов".

После начала полномасштабной войны в Украине актриса чаще упоминает о своих корнях и поддерживает украинцев публично. В частности, во время Каннского кинофестиваля-2022 во Франции знаменитость появилась на публике со своей дочерью в сине-желтых нарядах.

[ + – ] Милла Йовович с дочерью Фото: Getty Images

Мила Кунис

Уроженка Черновцов Мила Кунис в 7 лет эмигрировала с родителями из Украины. 38-летняя звезда экранов несколько раз посещала родину — в 2017 и 2021. В последний раз в Киеве актриса была замечена со своим мужем, Эштоном Кутчером во время съемок фильма "Любовь и блоггеры".

После 24 февраля 2022 Мила Кунис часто публично высказывается в поддержку Украины и собрала с мужем немалую сумму на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

[ + – ] Мила Кунис Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо

47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо имеет одесские корни. Его бабушка, Елена Смирнова, жила на юге Украины, однако после Октябрьской революции переехала в Германию. Женщина вышла замуж за местного и взяла фамилию Иденбиркен.

Уже в 1955 году мама оскароносного актера эмигрировала в США, где он родился.

"У меня украинские корни, а именно – одесские. Более того, я почти наполовину одессит", — отмечал ранее Ди Каприо.

После начала полномасштабного российского вторжения актер перечислил на нужды ВСУ 10 миллионов долларов.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо

Сильвестр Сталлоне

76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне также имеет украинские корни. Его предки по материнской линии (Роза и Чарльз Лейбович) в конце XIX века уехали из Одессы в США.

Семья голливудской знаменитости владела несколькими ткацкими фабриками и жилыми домами в центре Одессы. Однако навестить Украину актеру все никак не удавалось, хотя его мама приезжала сюда не раз.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

Вайнона Райдер

50-летняя американская актриса Вайнона Райдер имеет харьковские корни. Ее родители – потомки еврейских эмигрантов из Харькова и Румынии. Знаменитость признавалась, что мечтает снять фильм о Второй мировой войне и жизни своих украинских родственников.

А сценический псевдоним Райдер звезда экранов приняла от певца Митча Райдера, которого любил слушать ее отец.

[ + – ] Вайнона Райдер и Киану Ривз Фото: Скриншот

Напомним, как голливудские знаменитости помогают Украине во время полномасштабного российского вторжения.