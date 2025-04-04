Суперенергійний пес: Джеймс Ганн показав довший та новіший трейлер "Супермена"-2025 (відео)

Перші кадри нового трейлера "Супермен"-2025 показують Кларка Кента, який врізається об лід і лежить, побитий, на снігу. У якийсь момент до нього наближається сніговий вихор, який перетворюється на білого пса у червоному плащі. Новий погляд на перезапуск франшизи опублікував кінорежисер та сценарист Джеймс Ганн.

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Черговий анонс фільму "Супермен"-2025 з'явився на сторінці Instagram Ганна.

Публікація з новим трейлером 4 березня з'явилась у соцмережах режисера. Ганн супроводив трейлер короткою фразою: запитував про враження від фільму, який у кінотеатрах з'явиться влітку 2025 року.

"Зацініть цей погляд на "Супермена", який летить у кіно 11 липня", — написав він.

На відео бачимо Кларка Кента, який лежить у снігу весь у синцях та скривавлений. Поруч дивовижним чином з'являється пес Крипто та починає з невідомих причин кидатись, штовхати та наскакувати — робить щось схоже на штучне дихання. Після цього він хапає зубами плащ Супермена та тягне його в снігову завірюху. За кілька секунд стає зрозуміло, куди прямує пес, — до таємничого космічного корабля, який ховається серед небачених гігантських кристалів. Врешті Супермена підхоплює зграя роботів, які рятують йому життя. І лише тоді ідуть кадри з новою боротьбою кіногероя зі злими силами.

Протягом 11 годин в Instagram трейлер Джеймса Ганна набрав понад 250 тис. вподобайок та сотні позитивних коментарів. Люди писали, як вони "переповнені емоціями", запевняли, що це "красиво", і закликали жителів планети "вставати та подивитись вгору"

"Мені дуже подобається Крипто в цій сцені. Дивився з дітьми. Вони вмирали зі сміху над Крипто. Не можу дочекатися, коли їх візьмуть в кіно", — написали інші коментатори.

У соцмережі X (Twitter) допис Ганна набрав 1,4 млн переглядів, 97 тис. вподобайок та 3 тисячі коментарів.

Супермен 2025 — деталі

Супермен 2025 — нова кінострічка Джеймса Ганна, яка вийде у прокат 10 (11) липня 2025 року. Це продовження серії фільмів, створених на основі однойменного коміксу, у якому ідеться про інопланетянина з планети Криптон. Жителі цієї планети загинули, але одна родина врятувала малюка, якого відправила на Землю. Дитина потрапила до прийомних батьків, які його виростили та виховали й назвали Кларком Кентом. Після цього у кількох фільмах, які стали частиною кіновсесвіту DC, ішлося про сутички Кента, який володів суперздібностями, зі злочинцями різного штибу. Останній на сьогодні фільм вийшов у 2013 році. Фільм мав назву "Людина зі сталі", а роль Супермена зіграв голлівудський актор Генрі Кавілл. На створення фільму витратили 250 млн дол., а касові збори склали 600 млн дол.

Зазначимо, Фокус писав про першу версію трейлера "Супермен"-2025. Трейлер з'явився в грудні 2024 року і він удвічі коротший за той, який показав Ганн. На відео пес Крипто з'являється на секунду і не зрозуміла його роль у порятунку героя. Головну роль у стрічці гратиме Генрі Кавілл.

Нагадуємо, 31 грудня 2024 року Фокус розповів про 17 найочікуваніших прем'єр 2025 року, серед яких є і фільм "Супермен"-2025.