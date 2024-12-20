"Історія про людяність": вийшов український трейлер "Супермена" від DC (відео)

Прем’єра нового супергеройського фільму відбудеться у липні наступного року. Його покажуть лише в кіно, у 2D.

Related video

19 грудня вийшов український трейлер фільму "Супермен". Про це відомо з YouTube-каналу Warner Bros. Pictures Ukraine.

Американський супергеройський екшн виробництва студії DC Studios "Супермен" вийде на екрани з 10 липня 2021 року. Покази будуть лише в кінотеатрах, у форматі 2D.

Режисером кінокартини став Джеймс Ґанн, який також зрежисував трилогію "Вартові Галактики". Головну роль у фільмі зіграв американський актор Девід Коренсвет, знайомий глядачам за фільмом-катастрофою "Смерчі".

"Оновлений всесвіт DC поєднує епічний екшн, гумор і душевність. Історія розповідає про Супермена – героя, який живе за принципами милосердя та незламної віри в доброту людства", — підкреслили у Warner Bros. Pictures Ukraine.

"Супермен" стане першим фільмом Ґанна на посаді керівника екранізацій DC Comics.

"Це історія про людяність. Про те, що означає бути героєм у світі, в якому дуже не легко бути героєм", — зазначив він.

Нагадаємо, зірка різдвяної серії фільмів "Один вдома" Деніел Стерн, який зіграв одного з "мокрих бандитів" у перших двох частинах, активно ділиться у соцмережах своїм життям. Відомий світу у ролі грабіжника американець захоплюється скульптурою та вирощує овочі.

77-річний актор Арнольд Шварценеггер знімається у першому святковому фільмі за майже 30 років. Папараці спіймали його у костюмі, схожому на традиційний одяг Санта Клауса.