Показав мандарини і скульптури: "мокрий" лиходій Марв з "Один вдома" став зіркою соцмереж

Деніел Стерн зіграв Марва Марчінса, одного з "мокрих" бандитів. І вставив у контракт пункт, який забезпечив йому безбідне існування.

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Деніел Стерн, зірка серіалу "Сам удома" розповів у соціальних мережах, чим він займається через 34 роки після виходу культового фільму. Виявилося, що в актора-ветерана все гаразд і він витрачає свій вільний час на заняття скульптурою та вирощування овочів і фруктів. Про це пише Mirror.

Деніел Стерн із "Сам удома" похвалився своїми скульптурами

67-річний актор найвідоміший за роллю грабіжника Марва Марчінса в різдвяній класиці 1990 року, в якій також знімалися Маколей Калкін, Джо Пеші, Кіран Калкін, Кетрін О'Гара і Джон Герд. Деніел також знявся в сиквелі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", який вийшов через два роки після оригіналу.

Деніел Стерн і Джо Пеші в ролі "мокрих" бандитів Фото: Instagram Daniel Stern

Актор знявся в багатьох фільмах після "Сам удома", але поступово з плином років перейшов від акторської кар'єри до фермерської. Його останній фільм був "Джеймс проти його майбутнього Я" у 2019 році. Зараз Деніел живе на фермі та вирощує мандарини. Він також займається розведенням великої рогатої худоби та працює скульптором.

Деніел, одягнений у сіру толстовку з капюшоном, з розпатланим сивим волоссям і ведмедем, вийшов у TikTok, щоб поділитися новинами з життя із підписниками. Він розповів, що збирає і продає мандарини на своїй фермі. Актор сказав: "Привіт, як ви вже дізналися, я живу на фермі, і ми вирощуємо тут мандарини. Я вичавлюю з них сік, а потім заморожую їх і роздаю своїм друзям. Я просто хотів показати вам, як це виглядає, ось наші мандарини, а ось мій сік". Відео набрало мільйони переглядів.

Деніел Стерн із "Сам удома" похвалився своїми мандаринами

В іншому кліпі він показав скульптури, над якими працював. "Я подумав, що поділюся цим відео про процес роботи над новою скульптурою, яку я створюю. Думаю назвати її "Танцюрист на стільці", — підписав він пост.

Раніше Деніел Стерн розповів, як він зміг заробити на фільмах "Сам удома". І заробляє на цьому досі.

Актор зізнався, що за перший фільм, який зібрав у прокаті 476 мільйонів доларів, він отримав скромний гонорар у 300 тисяч доларів.

За другий фільм йому запропонували 600 тисяч, але Стерн відмовився, коли дізнався, що Джо Пеші отримає 3 мільйони доларів.

Замість цього Стерн зажадав 1,5 мільйона доларів і два відсотки від валового прибутку сиквела.

"Я знав, що вони не зможуть зняти фільм без мене, але я також був невпевнений у собі, тому що ледь не облажався першого разу. Я не хотів бути занадто жадібним, коли мені так сподобався і фільм, і роль", — розповів актор.

Стерн отримав свої 1,5 мільйона доларів, але студія пішла на компроміс щодо відсотка прибутку, знизивши його до одного відсотка замість двох.

Але з огляду на те, скільки зібрав у прокаті "Сам удома 2" (понад 358 мільйонів доларів), Стерн усе одно сміявся всю дорогу до банку, отримуючи свій один відсоток.

Деніел Стерн із "Сам удома" живе на фермі

У підсумку Стерн заробив додаткові 3,59 мільйона доларів. У цінах 2024 року, з урахуванням інфляції, це приблизно 8,07 млн доларів.

Нагадаємо, Маколей Калкін, у якого була довга перерва в акторській кар'єрі, повернувся до Голлівуду. Калкін встиг отримати зірку на Алеї слави і показав двох своїх дітей від своєї коханої Бренди Сонг.