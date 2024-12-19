Показал мандарины и скульптуры: "мокрый" злодей Марв из "Один дома" стал звездой соцсетей

Дэниел Стерн сыграл Марва Марчинса, одного из "мокрых" бандитов. И вставил в контракт пункт, который обеспечил ему безбедное существование.

Related video

Дэниел Стерн, звезда сериала "Один дома" рассказал в социальных сетях, чем он занимается спустя 34 года после выхода культового фильма. Оказалось, что у актера-ветерана, все в порядке и он тратит свое свободное время на занятия скульптурой и выращивание овощей и фруктов. Об этом пишет Mirror.

Дэниел Стерн из "Один дома" похвастался своими скульптурами

67-летний актер наиболее известен по роли грабителя Марва Марчинса в рождественской классике 1990 года, в которой также снимались Маколей Калкин, Джо Пеши, Киран Калкин, Кэтрин О'Хара и Джон Херд. Дэниел также снялся в сиквеле "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", который вышел через два года после оригинала.

Дэниел Стерн и Джо Пеши в роли "мокрых" бандитов Фото: Instagram Daniel Stern

Актер снялся во многих фильмах после "Один дома", но постепенно с течением лет перешел от актерской карьеры к фермерской. Его последний фильм был "Джеймс против его будущего Я" в 2019 году. Сейчас Дэниел живет на ферме и выращивает мандарины. Он также занимается разведением крупного рогатого скота и работает скульптором.

Дэниел, одетый в серую толстовку с капюшоном, с растрепанными седыми волосами и медведем, вышел в TikTok, чтобы поделиться новостями из жизни с подписчиками. Он рассказал, что собирает и продает мандарины на своей ферме. Актер сказал: "Привет, как вы уже узнали, я живу на ферме, и мы выращиваем здесь мандарины. Я выжимаю из них сок, а затем замораживаю их и раздаю своим друзьям. Я просто хотел показать вам, как это выглядит, вот наши мандарины, а вот мой сок". Видео набрало миллионы просмотров.

Дэниел Стерн из "Один дома" похвастался своими мандаринами

В другом клипе он показал скульптуры, над которыми работал. "Я подумал, что поделюсь этим видео о процессе работы над новой скульптурой, которую я создаю. Думаю назвать ее "Танцор на стуле", — подписал он пост.

Ранее Дэниел Стерн рассказал, как он смог заработать на фильмах "Один дома". И зарабатывает на этом до сих пор.

Актер признался, что за первый фильм, собравший в прокате 476 миллионов долларов, он получил скромный гонорар в 300 тысяч долларов.

За второй фильм ему предложили 600 тысяч, но Стерн отказался, когда узнал, что Джо Пеши получит 3 миллиона долларов.

Вместо этого Стерн потребовал 1,5 миллиона долларов и два процента от валовой прибыли сиквела.

"Я знал, что они не смогут снять фильм без меня, но я также был неуверен в себе, так как чуть не облажался в первый раз. Я не хотел быть слишком жадным, когда мне так понравился и фильм, и роль", — рассказал актер.

Стерн получил свои 1,5 миллиона долларов, но студия пошла на компромисс по проценту прибыли, снизив его до одного процента вместо двух.

Но учитывая, сколько собрал в прокате "Один дома 2" (более 358 миллионов долларов), Стерн все равно смеялся всю дорогу до банка, получая свой один процент.

Дэниел Стерн из "Один дома" живет на ферме

В итоге Стерн заработал дополнительные 3,59 миллиона долларов. В ценах 2024 года, с учетом инфляции, это около 8,07 млн долларов.

Напомним, Маколей Калкин, у которого был долгий перерыв в актерской карьере, вернулся в Голливуд. Калкин успел получить звезду на Аллее славы и показал двоих своих детей от своей любимой Бренды Сонг.