"История о человечности": вышел украинский трейлер "Супермена" от DC (видео)

Премьера нового супергеройского фильма состоится в июле следующего года. Его покажут только в кино, в 2D.

Related video

19 декабря вышел украинский трейлер фильма "Супермен". Об этом известно из YouTube-канала Warner Bros. Pictures Ukraine.

Американский супергеройский экшн производства студии DC Studios "Супермен" выйдет на экраны с 10 июля 2021 года. Показы будут только в кинотеатрах, в формате 2D.

Режиссером кинокартины стал Джеймс Ганн, который также срежиссировал трилогию "Стражи Галактики". Главную роль в фильме сыграл американский актер Дэвид Коренсвет, знакомый зрителям по фильму-катастрофе "Смерчи".

"Обновленная вселенная DC сочетает эпический экшн, юмор и душевность. История рассказывает о Супермене — герое, который живет по принципам милосердия и несокрушимой веры в доброту человечества", — подчеркнули в Warner Bros. Pictures Ukraine.

"Супермен" станет первым фильмом Ганна на посту руководителя экранизаций DC Comics.

"Это история о человечности. О том, что значит быть героем в мире, в котором очень не легко быть героем", — отметил он.

Напомним, звезда рождественской серии фильмов "Один дома" Дэниел Стерн, который сыграл одного из "мокрых бандитов" в первых двух частях, активно делится в соцсетях своей жизнью. Известный миру в роли грабителя американец увлекается скульптурой и выращивает овощи.

77-летний актер Арнольд Шварценеггер снимается в первом праздничном фильме за почти 30 лет. Папарацци поймали его в костюме, похожем на традиционную одежду Санта Клауса.