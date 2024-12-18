Растерянный и с белой бородой: Арнольд Шварценеггер замечен в костюме Санта-Клауса

Актер снимается в первой за последние 30 лет рождественской комедии. Последней его работой в этом жанре стал фильм "Подарок на Рождество".

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77-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снимается в своем первом праздничном фильме за почти 30 лет под названием "Человек с мешком". Его заметили на площадке с густой белой бородой, пишет Newsweek.

Для очередной сцены он был одет в белый свитер с круглым вырезом и нарисованным на нем красным пикапом с рождественской елкой в ​​кузове и коричневые вельветовые брюки. Позже он надел длинное красное пальто, которое делало его копией Санта-Клауса.

Арнольд Шварценеггер играет Санта-Клауса, у которого украли мешок с подарками Фото: Getty Фото: Getty

Последний раз Арни снимался в рождественской семейной комедии "Подарок на Рождество" в 1996 году, сыграв отца-трудоголика, который пытается раздобыть своему сыну распроданную фигурку, в результате чего тот узнает истинное значение Рождества.

Шварценеггер пополнил длинный список актеров, сыгравших Санта-Клауса. Ранее в этой роли отметились Бен Аффлек, Тим Аллен, Билли Боб Торнтон и Курт Рассел.

Впервые новость о том, что голливудская легенда будет сниматься в еще одной рождественской комедии, появилась еще в марте. Режиссер Адам Шенкман снимает фильм Amazon MGM Studios по сценарию Аллана Райса.

"Когда волшебный мешок Санты украден, он обращается к своему списку непослушных, чтобы найти Вэнса, бывшего вора, чтобы тот помог ему вернуть его. Вместе со своей дочерью Сантой и группой эльфов-неудачников Вэнсу придется совершить величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество", – гласит описание комедии.

В 2019 году Шварценеггер снялся в боевике "Терминатор: Темные судьбы". В том же году он сыграл в картине "Кунг Фьюри 2", которая так и не вышла.

В прошлом году Арни стал героем документального фильма о себе для Netflix. В трехсерийном проекте показана жизнь и карьера легендарного актера и его путь от чемпиона по бодибилдингу до голливудской иконы и политика.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер признался, как подставил Сильвестра Сталлоне под "Золотую малину". Также мы рассказывали, как Арни относится к старости.