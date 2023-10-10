"Я улыбаюсь": 76-летний Арнольд Шварценеггер рассказал о своем старении (фото)

Актер Арнольд Шварценеггер знает, что у него было в молодости было красивое тело и с юмором относится к своему старению.

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Бывший губернатор Калифорнии, звезда боевиков, бодибилдер и семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер на "Шоу Говарда Стерна" рассказал, что помнит время, когда его тело казалось "сильным". Сейчас, в 76 лет, он чувствует себя по-другому, при этом с юмором относится к своему старению, пишет CNN.

"Я улыбаюсь, потому что каждый день смотрю в зеркало и говорю: "Да, ты отстой. Посмотрите на это тело. Посмотрите на грудные мышцы, которые раньше были крепкими, бодрыми и по-настоящему мощными. Теперь они просто висят там". Я имею в виду, что, черт возьми, здесь происходит?", — сказал актер ведущему Говарду Стерну.

Звезда "Терминатора" добавил, что знает, что у него было в молодости было красивое тело.

"Когда вас в течение многих лет провозглашали лучшим телом, у вас есть осознание этого. Вы видите вены, сходящиеся к вашему прессу, вы видите вены на верхней части груди, а затем вы поворачиваете часы на 50 лет назад и больше этого не видишь", — сказал актер.

На шоу Шварценеггер рекламировал свою новую книгу "Будь полезен", в котором он объясняет людям инструменты, которые нужно использовал для достижения успеха в жизни.

"Давайте научим детей быть сильными, заниматься спортом, ходить и учиться, бороться и иногда переживать такие болезненные моменты", — призвал легендарный актер.

Ранее, Арнольд Шварценеггер рассказал, что был "невероятно" строг со своими детьми. Он заставлял детей убирать за собой, заправлять постель и стирать свою одежду.