"Я посміхаюся": 76-річний Арнольд Шварценеггер розповів про своє старіння (фото)

Актор Арнольд Шварценеггер знає, що в нього було в молодості було гарне тіло і з гумором ставиться до свого старіння.

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Колишній губернатор Каліфорнії, зірка бойовиків, бодібілдер і семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер на "Шоу Говарда Стерна" розповів, що пам'ятає час, коли його тіло здавалося "сильним". Зараз, у 76 років, він почувається по-іншому, при цьому з гумором ставиться до свого старіння, пише CNN.

"Я посміхаюся, тому що щодня дивлюся в дзеркало і кажу: "Так, ти відстій. Подивіться на це тіло. Подивіться на грудні м'язи, які раніше були міцними, бадьорими і по-справжньому потужними. Тепер вони просто висять там". Я маю на увазі, що, чорт забирай, тут відбувається?" — сказав актор ведучому Говарду Стерну.

Зірка "Термінатора" додав, що знає, що в нього в молодості було гарне тіло.

"Коли вас протягом багатьох років проголошували найкращим тілом, у вас є усвідомлення цього. Ви бачите вени, що сходяться до вашого пресу, ви бачите вени на верхній частині грудей, а потім ви повертаєте годинник на 50 років назад і більше цього не бачиш", — сказав актор.

На шоу Шварценеггер рекламував свою нову книжку "Будь корисний", у якій він пояснює людям інструменти, які потрібно використовував для досягнення успіху в житті.

"Давайте навчимо дітей бути сильними, займатися спортом, ходити і вчитися, боротися і іноді переживати такі болючі моменти", — закликав легендарний актор.

Раніше Арнольд Шварценеггер розповів, що був "неймовірно" суворий зі своїми дітьми. Він змушував дітей прибирати за собою, заправляти ліжко і прати свій одяг.