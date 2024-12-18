Розгублений і з білою бородою: Арнольд Шварценеггер помічений у костюмі Санта-Клауса

Актор знімається в першій за останні 30 років різдвяній комедії. Останньою його роботою в цьому жанрі став фільм "Подарунок на Різдво".

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77-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер знімається у своєму першому святковому фільмі за майже 30 років під назвою "Людина з мішком". Його помітили на майданчику з густою білою бородою, пише Newsweek.

Для чергової сцени він був одягнений у білий светр із круглим вирізом і намальованим на ньому червоним пікапом із різдвяною ялинкою в кузові та коричневі вельветові штани. Пізніше він одягнув довге червоне пальто, яке робило його копією Санта-Клауса.

Арнольд Шварценеггер грає Санта-Клауса, у якого вкрали мішок із подарунками Фото: Getty Фото: Getty

Востаннє Арні знімався в різдвяній сімейній комедії "Подарунок на Різдво" 1996 року, зігравши батька-трудоголіка, який намагається роздобути своєму синові розпродану фігурку, внаслідок чого той дізнається справжнє значення Різдва.

Шварценеггер поповнив довгий список акторів, які зіграли Санта-Клауса. Раніше в цій ролі відзначилися Бен Аффлек, Тім Аллен, Біллі Боб Торнтон і Курт Рассел.

Уперше новина про те, що голлівудська легенда зніматиметься в ще одній різдвяній комедії, з'явилася ще в березні. Режисер Адам Шенкман знімає фільм Amazon MGM Studios за сценарієм Аллана Райса.

"Коли чарівний мішок Санти вкрадено, він звертається до свого списку неслухняних, щоб знайти Венса, колишнього злодія, щоб той допоміг йому повернути його. Разом зі своєю донькою Сантою і групою ельфів-невдах Венсу доведеться здійснити найбільше пограбування у своєму житті, щоб врятувати Різдво", — свідчить опис комедії.

У 2019 році Шварценеггер знявся в бойовику "Термінатор: Темні долі". Того ж року він зіграв у картині "Кунг Ф'юрі 2", яка так і не вийшла.

Минулого року Арні став героєм документального фільму про себе для Netflix. У трисерійному проєкті показано життя і кар'єру легендарного актора та його шлях від чемпіона з бодибілдингу до голлівудської ікони і політика.

Раніше Фокус писав, що Арнольд Шварценеггер зізнався, як підставив Сильвестра Сталлоне під "Золоту малину". Також ми розповідали, як Арні ставиться до старості.