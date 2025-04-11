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Женщина родила чужого ребенка после того, как клиника по ошибке подсадила ей не тот эмбрион

австралия, эко, искусственное оплодотворение, скандал, эмбрион
Фото: kutv | Крупная австралийская клиника попала в скандал из-за грубой ошибки

В Австралии женщина родила чужого ребенка вследствие того, что в клинике ей подсадили эмбрион чужой пары.

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Об этом пишет CNN.

В Австралии крупная клиника ЭКО попала в скандал из-за путаницы эмбрионов. Медики заведения подсадили женщине не ее эмбрион.

Ошибка произошла в клинике Monash IVF в Брисбене, штат Квинсленд.

Ошибку обнаружили в феврале после того, как биологические родители попросили передать оставшиеся эмбрионы другому поставщику ЭКО. После того, как в их отделении для хранения был найден дополнительный эмбрион, внутреннее расследование выявило, что они получили не тот эмбрион.

Непонятно, как произошла ошибка, но согласно заявлению ЭКО-клиники Monash, эмбрион другого пациента был "неправильно разморожен и передан родным родителям".

В клинике пообещали усилить меры предосторожности, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Отмечается, что такие инциденты редкие и требуют "самых высоких стандартов прозрачности".

Подобные ошибки были сделаны в Соединенных Штатах, включая недавний случай, когда белая женщина обнаружила, что ей дали не тот эмбрион после рождения чернокожего младенца.

Это не первый скандал, в котором фигурирует эта клиника. Не так давно здесь ошибочно уничтожили 700 здоровых эмбрионов якобы из-за проблем с генетикой, но на самом деле они были полностью здоровыми, и это скрининг оказался неточным. Пострадавшие пациенты подали иск и отсудили у клиники суммарно 35 миллионов долларов.

Напомним, что в США родилась идентичная четверня. Пара зачала ее естественным путем, без применения каких-либо методов лечения бесплодия.