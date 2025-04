Мама родила сразу четырех идентичных детей: как они выглядят (фото)

Рэйчел и Марко Варгасы из США недавно вернулись домой из роддома со своими четырьмя новорожденными дочерьми. По словам акушеров, такая беременность случается лишь раз на 40 миллионов случаев.

Об их истории написало издание Need To Know.

"Мы очень рады начать новую главу нашей жизни", — поделилась Рэйчел, которая вместе с мужем Марко уже воспитывает трехлетнего сына Уолтера и годовалую дочь Стеллу.

Идентичная четверня

Идентичные София, Филомена, Вероника и Изабель родились 24 января 2025 года на 30 неделе беременности путем кесарева сечения. Самое удивительное то, что пара зачала четверню естественным путем, без применения каких-либо методов лечения бесплодия.

Беременность протекала под наблюдением всемирно известного специалиста — доктора Джона Эллиота, который отметил: "Мы были очень откровенными с Рэйчел относительно рисков и возможных последствий, связанных с беременностью, но подчеркнули важность позитивного настроя".

Женщина родила сразу четырех девочек Фото: Banner Health

По словам врачей, двое из младенцев разделяли один амниотический мешок и имели специфическое обвитие пуповины — состояние, когда пуповина неправильно прикрепляется к плаценте. Риск летальности при таких обстоятельствах составляет 30-40%.

Кроме того, у двух девочек диагностировали синдром трансфузии — потенциально смертельный процесс, при котором один близнец получает слишком много крови за счет другого.

Все малыши выжили

Несмотря на риски, благодаря круглосуточному мониторингу и профессиональному уходу, малыши успешно пережили сложный период в отделении интенсивной терапии новорожденных и наконец смогли вернуться домой со своими родителями из Кренстона, штат Род-Айленд.

