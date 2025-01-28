Жінка виношувала відразу 9 дітей: що з нею сталося під час вагітності (фото)

Гінекологи стверджували, що жінці буде важко завагітніти через численні проблеми зі здоров’ям, але це сталося.

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25-річна жінка з міста Наньчан, що у китайській провінції Цзянсі, виношувала відразу 9 дітей. Торік у листопаді вона перенесла операцію з видалення семи ембріонів, а ще двох немовлят, на жаль, втратила після перенесеної серйозної інфекції. Про це пише видання SCMP.

Повідомляється, що під час пренатального обстеження на початку січня у майбутньої матері, яка фігурує в цій історії під прізвищем Хоу, виявили інфекцію шийки матки. Плановий медичний огляд закінчився тим, що у неї відійшли навколоплідні води.

"Лікарі сказали, що інфекція дуже серйозна й існує високий ризик для життя. Нам довелося зробити вибір: врятувати матір, відмовившись від немовлят. Якби ми не вжили своєчасних заходів, вона могла б померти", — каже батько дітей, ім'я якого не розголошується.

Жінка виношувала 9 дітей Фото: Guangzhou Daily

Пізніше Хоу розповіла про свій емоційний стан в соціальних мережах.

"Почувши цю новину, я побачила перед собою повну темряву. Так довго і наполегливо намагалася стати матір’ю, але в результаті не змогла зберегти дітей. Я ще не відчула щастя материнства, але вже зазнала страждань від втрати малюків", — прокоментувала вона.

До слова, китаянка завагітніла, прислухавшись до порад лікарів, які порекомендували їй робити ін'єкції для індукції овуляції. Гінекологи стверджували, що Хоу буде важко завагітніти через численні кісти та поліпи, але це сталося. Зараз жінка оговтується від пережитого шоку.

Нагадаємо, молода мама Ніколь Гербер наважилась на домашні пологи. У той день вона не звертала уваги на те, що відбувалось навкруги, але потім вирішила переглянути відеозапис й помітила дещо цікаве. Як з’ясувалося, її собака, Пенні, була присутньою протягом усього процесу.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.