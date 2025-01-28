Женщина вынашивала сразу 9 детей: что с ней произошло во время беременности (фото)

Гинекологи утверждали, что женщине будет трудно забеременеть из-за многочисленных проблем со здоровьем, но это произошло.

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25-летняя женщина из города Наньчан, что в китайской провинции Цзянси, вынашивала сразу 9 детей. В ноябре прошлого года она перенесла операцию по удалению семи эмбрионов, а еще двух младенцев, к сожалению, потеряла после перенесенной серьезной инфекции. Об этом пишет издание SCMP.

Сообщается, что во время пренатального обследования в начале января у будущей матери, которая фигурирует в этой истории под фамилией Хоу, обнаружили инфекцию шейки матки. Плановый медицинский осмотр закончился тем, что у нее отошли околоплодные воды.

"Врачи сказали, что инфекция очень серьезная и существует высокий риск для жизни. Нам пришлось сделать выбор: спасти мать, отказавшись от младенцев. Если бы мы не приняли своевременные меры, она могла бы умереть", — говорит отец детей, имя которого не разглашается.

Женщина вынашивала 9 детей Фото: Guangzhou Daily

Позже Хоу рассказала о своем эмоциональном состоянии в социальных сетях.

"Услышав эту новость, я увидела перед собой полную темноту. Так долго и упорно пыталась стать матерью, но в результате не смогла сохранить детей. Я еще не испытала счастье материнства, но уже испытала страдания от потери малышей", — прокомментировала она.

К слову, китаянка забеременела, прислушавшись к советам врачей, которые порекомендовали ей делать инъекции для индукции овуляции. Гинекологи утверждали, что Хоу будет трудно забеременеть из-за многочисленных кист и полипов, но это произошло. Сейчас женщина приходит в себя от пережитого шока.

Напомним, молодая мама Николь Гербер решилась на домашние роды. В тот день она не обращала внимания на то, что происходило вокруг, но потом решила пересмотреть видеозапись и заметила кое-что интересное. Как выяснилось, ее собака, Пенни, присутствовала на протяжении всего процесса.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.