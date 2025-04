Мама народила відразу чотирьох ідентичних дітей: який вигляд вони мають (фото)

Рейчел і Марко Варгаси із США нещодавно повернулися додому з пологового будинку зі своїми чотирма новонародженими доньками. За словами акушерів, така вагітність трапляється лише раз на 40 мільйонів випадків.

Про їхню історію написало видання Need To Know.

"Ми дуже раді розпочати нову главу нашого життя", — поділилася Рейчел, яка разом із чоловіком Марко вже виховує трирічного сина Волтера й однорічну доньку Стеллу.

Ідентична четверня

Ідентичні Софія, Філомена, Вероніка та Ізабель народилися 24 січня 2025 року на 30 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Найдивовижніше те, що пара зачала четверню природним шляхом, без застосування будь-яких методів лікування безпліддя.

Вагітність перебігала під наглядом всесвітньо відомого фахівця — доктора Джона Елліота, який зазначив: "Ми були дуже відвертими з Рейчел щодо ризиків та можливих наслідків, пов'язані з вагітністю, але підкреслили важливість позитивного настрою".

Жінка народила відразу чотирьох дівчаток Фото: Banner Health

За словами лікарів, двоє з немовлят розділяли один амніотичний мішок і мали специфічне обвиття пуповини — стан, коли пуповина неправильно прикріплюється до плаценти. Ризик летальності за таких обставин складає 30-40%.

Окрім того, у двох дівчаток діагностували синдром трансфузії — потенційно смертельний процес, при якому один близнюк отримує забагато крові за рахунок іншого.

Всі малюки вижили

Попри ризики, завдяки цілодобовому моніторингу та професійному догляду, малюки успішно пережили складний період у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і нарешті змогли повернутися додому зі своїми батьками з Кренстона, штат Род-Айленд.

