Жінка народила чужу дитину після того, як клініка помилково підсадила їй не той ембріон

У Австралії жінка народила чужу дитину внаслідок того, що у клініці їй підсадили ембріон чужої пари.

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Про це пише CNN.

В Австралії велика клініка ЕКЗ потрапила у скандал через плутанину ембріонів. Медики закладу підсадили жінці не її ембріон.

Помилка сталася в клініці Monash IVF у Брісбені, штат Квінсленд.

Помилку виявили ​​в лютому після того, як біологічні батьки попросили передати решту ембріонів іншому постачальнику ЕКЗ. Після того, як у їхньому відділенні для зберігання було знайдено додатковий ембріон, внутрішнє розслідування виявило, що вони отримали не той ембріон.

Незрозуміло, як сталася помилка, але згідно із заявою ЕКО-клініки Monash, ембріон іншого пацієнта був "неправильно розморожений і переданий рідним батькам".

В клініці пообіцяли посилити запобіжні заходи, щоб в подальшому уникнути подібних ситуацій.

Зазначається, що такі інциденти рідкісні та вимагають "найвищих стандартів прозорості".

Подібні помилки були зроблені в Сполучених Штатах, включно з нещодавнім випадком , коли біла жінка виявила, що їй дали не той ембріон після народження чорношкірого немовляти.

Це не перший скандал, у якому фігурує ця клініка. Не так давно тут помилково знищили 700 здорових ембріонів нібито через проблеми із генетикою, але насправді вони були повністю здоровими, і це скринінг виявився неточним. Постраждалі пацієнти подали позов і відсудили у клініки сумарно 35 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у США народилася ідентична четверня. Пара зачала її природним шляхом, без застосування будь-яких методів лікування безпліддя.