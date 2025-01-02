Кейт Бекінсейл зробила шокуюче зізнання після скандалу з Блейк Лайвлі

Зірка фільмів "Перл Гарбор" і "Інший світ" розповіла, що зазнала сексуального насильства з боку члена знімальної групи, коли була підлітком.

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Британська актриса Кейт Бекінсейл порушила мовчання і розповіла про свій жахливий досвід у Голлівуді. За словами 51-річної актриси, її змусили брати участь у фотосесії, коли вона стікала кров'ю після викидня. І вона не отримала підтримки від колег, коли її ледь не зґвалтували. Своє зізнання Кейт Бекінсейл зробила після того, як Блейк Лайвлі подала позов проти Джастіна Бальдоні, з яким знімалася у фільмі "Все закінчиться на нас". Про це пише Daily Mail.

Заява Кейт Бекінсейл

Розповідаючи одну зі своїх історій, Кейт поділилася: "Коли мені було 18, мене лапав чоловік із команди, якому я дуже довіряла. Я пішла до виконавиці головної ролі, відомої своєю підтримкою жінок, і розповіла, що сталося. Але вона відповіла: "Ні, цього не було". Я пішла до іншої актриси, плачучи, і сказала: "На мене щойно напав цей чоловік" — і знову отримала відповідь: "Ні, не нападав". Тож це триває вічно".

В опублікованому відео Кейт пояснила, що на те, щоб висловитися, її надихнув позов Блейк Лайвлі, і вона наголосила, що те, що пережила Блейк, у Голлівуді відбувається постійно.

"Що мене справді дратує, так це те, що я бачу безліч чоловіків, які кажуть: "Деякий час тому все було по-іншому, клімат зовсім інший, і зараз набагато краще". Ні, чорт забирай, це не так. Якщо ти жінка і в тебе є обґрунтована скарга — хтось торкається моїх грудей і називає мене сукою — то тобі пі***ц", — відверто заявила актриса.

Кейт Бекінсейл у 2004 році Фото: Getty Images

Кейт також зізналася, що її обзивали, коли вона скаржилася, що їй довелося чекати шість годин, поки її "п'яна колега" з'явиться на роботі.

Зірка "Іншого світу", у якої є 25-річна дочка Лілі від її колишнього актора Майкла Шина, заявила: "Я знімалася у фільмі, де під кінець зйомок мене по рації і в обличчя обзивали, тому що я сказала: "Мені дуже важко — мій колега щодня напивається". Через актора, ім'я якого вона не назвала, збивався весь знімальний графік і вона тижнями не бачила свою доньку.

Коментатори припустили, що інцидент стався на зйомках військової драми "Перл Гарбор", а п'яницею був актор Бен Аффлек. Але Бекінсейл спростувала ці домисли, зазначивши, що Бен якраз поводився, як справжній джентльмен і захищав її на знімальному майданчику.

Трейлер фільму "Перл Гарбор"

"В одному конкретному випадку актор був настільки грубий зі мною, що зіпсував частину мого костюма і розірвав навпіл мою перуку, не кажучи вже про те, що вкрив мене синцями, збив з ніг і налякав до напівсмерті", — розповіла акторка й зізналася, що коли вона поскаржилася директору студії, її зробили ізгоєм.

Фанати акторки подумали, що кривдником акторки був Колін Фаррелл, з яким вона знімалася в рімейку фільму "Згадати все", але Кейт Бекінсейл заявила, що це був не він. І не назве ім'я кривдника.

"Я не хочу, щоб наше молоде покоління актрис стикалося з усім тим самим, з чим стикаємося і стикалися ми всі, але їм було б ще гірше через соціальні мережі і те, як їх можна перетворити на зброю буквально ядерного рівня, призначену для знищення... І дуже, дуже, дуже легко розпалити ненависть до актрис, як це було видно зі стенограм розмов, сповнених огиди, між публіцистами і кризовою командою, яка брала участь у цій справі", заявила Кейт, пожартувавши наостанок, що вона вся в котячій шерсті.

Нагадаємо, минулого тижня 37-річна Блейк Лайвлі подала позов проти 40-річного Джастіна Бальдоні, стверджуючи, що він сексуально домагався її на знімальному майданчику фільму, а потім організував проти неї наклепницьку кампанію за участю своїх агентів після того, як вона поскаржилася на його ймовірну поведінку.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

У позові Блейк заявила, що Джастін увірвався в її трейлер, коли вона годувала грудьми свою дитину; розповів про свою минулу залежність від фільмів для дорослих; розповів про минулий сексуальний досвід без згоди; і випитував у неї подробиці її "інтимного життя".

Юристи Блейк Лайвлі стверджують, що Джастін "регулярно принижував її", критикуючи її тіло і її нібито зайву вагу. Джастін відкинув усі висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, на зустріч з кривдником Блейк Лайвлі привела свого чоловіка, актора Раяна Рейнольдса.