Елемент поп-культури: у США знесли знаменитий туалет Джорджа Майкла

Співака затримали в громадській вбиральні за "непристойну поведінку", після чого він здійснив камінг-аут і випустив провокаційний кліп Outside, де він з'явився у формі поліції Лос-Анджелеса.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Громадська вбиральня в Меморіальному парку Вілла Роджерса в Беверлі-Гіллз стала культовою пам'яткою поп-культури після того, як там 1998 року поліцейський у цивільному заарештував знаменитого співака Джорджа Майкла.

Кліп на пісню Outside, яким Джордж Майкл відповів на свій скандальний арешт

Вбиральня стала знаменита, як місце, де колишнього соліста гурту Wham! спіймали за "непристойною дією". І стала обов'язковим до відвідування місцем серед туристів, так само як Родео-Драйв, бульвар Сансет, готель "Беверлі-Гіллз" і особняк Грейстоун, розташовані неподалік. Туалет було включено до знаменитої екскурсії TMZ популярними місцями Лос-Анджелеса.

Але тепер вбиральня знесена і там залишилася тільки одна стіна із сірого шлакоблоку.

Відтоді в парку встановили інформаційний щит, що інформує гостей про будівельний проєкт, який планують завершити до середини вересня 2025 року.

Той самий туалет, який тепер знесли Фото: Соцсети

Покійний вокаліст гурту Wham!, який помер у віці 53 років 2016 року, ніколи не говорив відкрито про свою орієнтацію до 1998 року і до арешту у вбиральні. Джорджу Майклу, уродженому Георгіосу Панайоту, на той час було 34 роки, і його помістили в, як він пізніше висловився, "найкращу в'язницю в Західній півкулі". Після трьох годин тюремного ув'язнення він вніс заставу в розмірі 500 доларів і був звільнений. У більш пізньому вироку йому було наказано виплатити штраф у розмірі 810 доларів і відпрацювати 80 годин громадських робіт у травні 1998 року.

В інтерв'ю Джордж Майкл розповідав, що спочатку не думав, що про його арешт стане відомо, але зрозумів це, коли над його будинком у Беверлі-Гіллз почали кружляти вертольоти.

Кілька місяців потому Майкл прокоментував інцидент у своєму музичному кліпі Outside, де він з'явився у формі поліції Лос-Анджелеса. Кліп вийшов настільки провокаційним, що його навіть забороняли до показу по телебаченню.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміший хіт гурту Wham! Пісня Last Christmas стала культовою, як і кліп, знятий з друзями Джорджа Майкла.