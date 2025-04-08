Елемент поп-культури: у США знесли знаменитий туалет Джорджа Майкла
Співака затримали в громадській вбиральні за "непристойну поведінку", після чого він здійснив камінг-аут і випустив провокаційний кліп Outside, де він з'явився у формі поліції Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє Daily Mail.
Громадська вбиральня в Меморіальному парку Вілла Роджерса в Беверлі-Гіллз стала культовою пам'яткою поп-культури після того, як там 1998 року поліцейський у цивільному заарештував знаменитого співака Джорджа Майкла.
Вбиральня стала знаменита, як місце, де колишнього соліста гурту Wham! спіймали за "непристойною дією". І стала обов'язковим до відвідування місцем серед туристів, так само як Родео-Драйв, бульвар Сансет, готель "Беверлі-Гіллз" і особняк Грейстоун, розташовані неподалік. Туалет було включено до знаменитої екскурсії TMZ популярними місцями Лос-Анджелеса.
Але тепер вбиральня знесена і там залишилася тільки одна стіна із сірого шлакоблоку.
Відтоді в парку встановили інформаційний щит, що інформує гостей про будівельний проєкт, який планують завершити до середини вересня 2025 року.
Покійний вокаліст гурту Wham!, який помер у віці 53 років 2016 року, ніколи не говорив відкрито про свою орієнтацію до 1998 року і до арешту у вбиральні. Джорджу Майклу, уродженому Георгіосу Панайоту, на той час було 34 роки, і його помістили в, як він пізніше висловився, "найкращу в'язницю в Західній півкулі". Після трьох годин тюремного ув'язнення він вніс заставу в розмірі 500 доларів і був звільнений. У більш пізньому вироку йому було наказано виплатити штраф у розмірі 810 доларів і відпрацювати 80 годин громадських робіт у травні 1998 року.
В інтерв'ю Джордж Майкл розповідав, що спочатку не думав, що про його арешт стане відомо, але зрозумів це, коли над його будинком у Беверлі-Гіллз почали кружляти вертольоти.
Кілька місяців потому Майкл прокоментував інцидент у своєму музичному кліпі Outside, де він з'явився у формі поліції Лос-Анджелеса. Кліп вийшов настільки провокаційним, що його навіть забороняли до показу по телебаченню.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміший хіт гурту Wham! Пісня Last Christmas стала культовою, як і кліп, знятий з друзями Джорджа Майкла.