Last Christmas Джорджа Майкла. У чому таємниця найпопулярнішого різдвяно-новорічного хіта
У своєму музичному розслідуванні Фокус розповість як був створений і які приховує в собі секрети хіт Last Christmas Джорджа Майкла.
Last Christmas ("На минуле Різдво") — пісня британського попдуету Wham!, випущена на початку грудня 1984 року, написана учасником гурту Джорджем Майклом. Протягом майже сорока років вона під Новий рік і Різдво знову опинялася на вершинах світових чартів. Last Christmas присутня в усіх новорічних і різдвяних музичних збірках, звучить на святкових ярмарках, грається нон-стоп усі різдвяні канікули. Однак у самій пісні Різдво згадується лише раз, весь інший текст — ліричний.
Фокус у своєму рок-розслідуванні розкриє таємний сенс хіта, історію його написання і сенс.
У наших широтах у цей святковий час також дуже популярна композиція шведського квартету ABBA Happy New Year (1980), а на YouTube у цього треку 94 млн переглядів, що зовсім немало. Однак у Last Christmas у 8 разів більше — 785 млн! Переспівували його десятки різних зірок: від Майлі Сайрус — до Дуа Ліпи.
Як був написаний суперхіт Last Christmas?
Щоб зрозуміти це, нам довелося подивитися два документальні фільми. Перший — під назвою Wham! від Netflix, що вийшов у липні 2023 року, — про шлях успішного молодіжного британського попфанк-дуету, що складався з Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. І фільм "Джордж Майкл: Свобода без купюр" (2017), який робив і коментував сам Джордж до самої своєї смерті 2016 року від серцевого нападу. На момент смерті 25 грудня — напередодні Різдва — йому було 53 роки.
Отже, у серпні 1984 року 21-річний Джордж Майкл зі своїм напарником по групі Wham! дивилися в нього в батьківському домі телевізор, де йшов футбольний матч. Раптом на Джорджа Майкла зійшло натхнення — він піднявся у свою кімнату і приблизно за годину написав цю річ.
"Якось у неділю ми були вдома в батьків Джорджа — дивилися футбол по телевізору. Ми були вдвох. Перекусили і сиділи разом, розслабляючись, з увімкненим телевізором, коли, майже непомітно, Джордж зник — пішов нагору на годину або близько того. Спустившись назад, він був схвильований, наче знайшов золото, що, загалом, і було. Ми пішли в його стару кімнату, де він зберігав клавіатуру і щось, на чому записував свої іскри натхнення. Він зіграв мені вступ і привабливу, сумну мелодію приспіву Last Christmas. Це був момент дива. Джордж здійснив музичну алхімію, вклавши в музику сутність Різдва. Додавання тексту, що оповідає про кохання, було майстерним ходом, що зачіпає серце", — ділився спогадами Ендрю.
Про що текст?
"На минуле Різдво
Я віддав тобі своє серце,
Але ти його повернула наступного дня.
Цього року, щоб врятувати себе від сліз,
Я віддам його комусь особливому".
Хто цей "особливий"?
Після того, як Джордж Майкл здійснив у 1998 камінг-аут, багато західних журналістів звернули увагу, що в англійському оригіналі пісні немає вказівки на стать людини, до якої звертається ліричний герой. Те, що це дівчина — ми знаємо тільки зі знаменитого кліпу.
Кліп оповідав про хлопця (Джордж Майкл), який з компанією їде зустрічати Різдво у Швейцарські Альпи. Молоді люди збираються в шале. Освітлений, "перекисно-водневий" Джордж Майкл — із блондинкою. Туди ж прибуває зі своїм кавалером колишня дівчина Майкла (її зіграла модель Кеті Гілл). Вони раз у раз зустрічаються поглядами. Тут герой помічає на піджаку нового хлопця його колишньої брошку у вигляді трьох квіточок зі стразів: двох розкритих і однієї в бутоні. Рік тому він подарував їй цю брошку на знак свого кохання, а панянка передарувала її.
У відриві від відеоісторії складно сказати про яке саме кохання співає Майкл — гетеро- чи гомосексуальне? Автор однієї з таких публікацій, Кріс ЛоКасто у своїй статті 2015 року для Huffpost припустив, що цей сингл може бути історією "закритого гея, який крізь замкову щілину спостерігає, як руйнується його романтична історія".
Сам Джордж Майкл розповідав: "У 80-х роках я спав із жінками доволі часто, але ніколи не відчував, що це може перерости в серйозні стосунки, тому що знав, що в емоційному плані я був геєм. І мені стало соромно, що я користувався ними". Тобто, це скоріше він грав дівочими серцями, а не навпаки, як звучить у пісні.
Але кого "особливого" має на увазі Джордж Майкл? Якщо припустити, що це не особа жіночої статі? То може, він своє серце дарує зовсім не дівчині в кліпі? А кому?
Зануримося в біографію артиста.
Поводир
1975 року Джордж Майкл у 12-річному віці вступив до нової школи в Гертфордширі, у місті Буші. Звали його тоді Йоргос (Георгіос) Кіріакос Панайоту. Його батько був емігрантом — греком-кіпріотом: починав офіціантом, але зумів відкрити власний ресторан. Мати — англійка, танцівниця. Йоргос був сором'язливим, повненьким і ходив в окулярах. Батька ніколи вдома не було — виховували його дві старші сестри та мати, яку обожнював. До цього "набору" була ще й скрипка, на якій його змушували займатися батьки і яку він ненавидів. Хлопець був типовим "ботаном", над яким жартували однокласники. Але все змінилося в новій школі.
Йоргос сів за парту до Ендрю Ріджлі. Той був лідером і вмів грати на гітарі. Його батько теж був емігрантом, але з Єгипту (він переробив прізвище на англійську манеру: із Захарія на Ріджлі), а мати — англійка. Тобто, соціальна ситуація у хлопчиків була схожою. Але головне, що в них збіглися музичні смаки: вони слухали Елтона Джона, Queen, The Beatles, Девіда Бові.
Рідждлі взяв над Йоргосом шефство. Він змусив його зайнятися футболом, сісти на дієту, окуляри поміняти на лінзи. Ендрю буквально перетворив Йога, як він називав нового друга: з ботана — на красеня.
Однак вчилися вони все менше. Спочатку організували рок-гурт, а після його розпаду 1982 року утворили дует Wham! Написавши три демки, стали штурмувати студії звукозапису, змішавши у своєму стилі диско, реп і поп. Незабаром справа пішла, але писати пісні більше виходило у Йоргаса, який взяв собі псевдонім Джордж (те саме, що Георгіос) Майкл (ім'я друга батька). Ендрю із сором'язливого ботана створив упевнену в собі суперзірку. "Я навіть помислити не міг, що стану таким же секс-символом, як Ендрю. Я подобався дівчаткам так само, як Ендрю", — говорив потім Джордж Майкл.
Це була дружба? Звичайно. Але Джордж Майкл уже виявив тягу в собі до особин своєї статі. Тоді як Ендрю був стовідсотковий натурал і зустрічався з бек-вокалісткою Ширлі Голліман з їхнього гурту.
У фільмі Wham! Рідждлі розповідає про подію, яка сталася на Ібіці, на зйомках пісні Club Tropicana в травні 1983: Йорг попросив мене зайти в номер. "Не знаю, як тобі повідомити, але я — гей, — сказав Джордж. — Якщо не гей, то бісексуал". За пів року до зйомок я ночував у одного хлопця. Він намагався зайнятися зі мною сексом, я злякався. Але я усвідомив, що хотів би провести з ним ніч. Я хотів близькості з ним. Чого раніше не було. І я написав про це пісню. У мене відкрилися очі, що зі мною все не так просто".
Він хотів розповісти батькам, але побоювався реакції батька. Та й з комерційного погляду це могло зашкодити продажам гурту. І Джордж Майкл вирішив максимально шифруватися на цю тему.
Диво сталося
Повернемося в серпень 1984-го.
Двоє друзів і колег по групі дивляться футбол. Чому саме ця гра надихнула Майкла на написання Last Christmas? Та тому, що з цієї гри, в яку його втягнув Ендрю, почалося його перетворення на зразково-показового хлопця, націленого стати зіркою. І, ймовірно, всі ці роки він був таємно закоханий в Ендрю.
Чому взагалі у Майкла була ця орієнтація? Певно, тому, що він виховувався двома старшими сестрами і матір'ю. Батька, який з ранку до ночі пропадав у ресторані, він практично не бачив. Той вважав, що в нього немає голосу і не підтримував захоплення сина музикою. "Мій батько не вірив у мене, і ми постійно з ним сварилися. Він говорив мені, що в мене немає майбутнього в музиці. У якийсь момент я зрозумів, що сперечатися з ним марно, він просто нічого не розуміє. Тоді я вирішив діяти..." — розповідав Джордж.
Головним двигуном віри в себе для нього був Ріджлі. "Ендрю був моїм кумиром. Він був першою людиною в моєму оточенні. Він був сильнішим за мене. Ендрю ініціював усе", — відверто зізнався Майкл.
Це йому він дарував своє серце (але Ріджлі воно було не потрібне). Що на це вказує в кліпі, де так багато зашифрував Майкл (він же й автор сценарію)? А те, що хлопця, який нібито з'явився у колишньої дівчини Майкла, зображує Ендрю Ріджлі. І у фіналі відео виходить, що знак кохання, який подарував дівчині Джордж, опиняється на лацкані піджака Ендрю. Брошка прийшла до правильного "адресата". Та тільки Ендрю не хотів бути "особливим" — до такої міри. Але Ендрю довго залишався наставником Джорджа Майкла, що і призвело до розкриття його таланту.
Що ми просимо на Різдво і Новий рік (що було заміною Різдва в СРСР)? Чудових змін на краще! І в музиці Last Christmas є цей дух чарівництва, жага дива перетворення. І це диво сталося з попдуетом, мрії двадцятидворічних музикантів збулися максимально — вже за рік, 1985 року, дует Wham! стояв на одній сцені на стадіоні Вемблі на грандіозному благодійному концерті Live Aid з Елтоном Джоном та Фредді Мерк'юрі, Полом МакКартні, Девідом Бові, Стінгом та Браяном Адамсом. Ось це кар'єра — за три роки!
А далі Майкл став конкурувати з Ендрю: він один писав музику і тексти, а Ендрю залишилося те, з чого вони і починали: імідж групи. Було зрозуміло, що дні Wham полічені, і Джордж Майкл уже 1986-го пішов у ще успішніше сольне плавання, якраз відштовхнувшись, як від трампліна, від суперхіта Last Christmas.
Тобто, яка б особиста історія не стояла за цією піснею — вона про диво перетворення, якого ми всі бажаємо. І в цьому головний секрет її надпопулярності.Важливо