Last Christmas Джорджа Майкла. У чому таємниця найпопулярнішого різдвяно-новорічного хіта

У своєму музичному розслідуванні Фокус розповість як був створений і які приховує в собі секрети хіт Last Christmas Джорджа Майкла.

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Last Christmas ("На минуле Різдво") — пісня британського попдуету Wham!, випущена на початку грудня 1984 року, написана учасником гурту Джорджем Майклом. Протягом майже сорока років вона під Новий рік і Різдво знову опинялася на вершинах світових чартів. Last Christmas присутня в усіх новорічних і різдвяних музичних збірках, звучить на святкових ярмарках, грається нон-стоп усі різдвяні канікули. Однак у самій пісні Різдво згадується лише раз, весь інший текст — ліричний.

Фокус у своєму рок-розслідуванні розкриє таємний сенс хіта, історію його написання і сенс.

Легендарний сингл Last Christmas, що вийшов на початку грудня 1984 року

У наших широтах у цей святковий час також дуже популярна композиція шведського квартету ABBA Happy New Year (1980), а на YouTube у цього треку 94 млн переглядів, що зовсім немало. Однак у Last Christmas у 8 разів більше — 785 млн! Переспівували його десятки різних зірок: від Майлі Сайрус — до Дуа Ліпи.

Як був написаний суперхіт Last Christmas?

Щоб зрозуміти це, нам довелося подивитися два документальні фільми. Перший — під назвою Wham! від Netflix, що вийшов у липні 2023 року, — про шлях успішного молодіжного британського попфанк-дуету, що складався з Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. І фільм "Джордж Майкл: Свобода без купюр" (2017), який робив і коментував сам Джордж до самої своєї смерті 2016 року від серцевого нападу. На момент смерті 25 грудня — напередодні Різдва — йому було 53 роки.

Отже, у серпні 1984 року 21-річний Джордж Майкл зі своїм напарником по групі Wham! дивилися в нього в батьківському домі телевізор, де йшов футбольний матч. Раптом на Джорджа Майкла зійшло натхнення — він піднявся у свою кімнату і приблизно за годину написав цю річ.

"Якось у неділю ми були вдома в батьків Джорджа — дивилися футбол по телевізору. Ми були вдвох. Перекусили і сиділи разом, розслабляючись, з увімкненим телевізором, коли, майже непомітно, Джордж зник — пішов нагору на годину або близько того. Спустившись назад, він був схвильований, наче знайшов золото, що, загалом, і було. Ми пішли в його стару кімнату, де він зберігав клавіатуру і щось, на чому записував свої іскри натхнення. Він зіграв мені вступ і привабливу, сумну мелодію приспіву Last Christmas. Це був момент дива. Джордж здійснив музичну алхімію, вклавши в музику сутність Різдва. Додавання тексту, що оповідає про кохання, було майстерним ходом, що зачіпає серце", — ділився спогадами Ендрю.

Кліп на пісню Last Christmas

Про що текст?

"На минуле Різдво

Я віддав тобі своє серце,

Але ти його повернула наступного дня.

Цього року, щоб врятувати себе від сліз,

Я віддам його комусь особливому".

Хто цей "особливий"?

Після того, як Джордж Майкл здійснив у 1998 камінг-аут, багато західних журналістів звернули увагу, що в англійському оригіналі пісні немає вказівки на стать людини, до якої звертається ліричний герой. Те, що це дівчина — ми знаємо тільки зі знаменитого кліпу.

Кліп оповідав про хлопця (Джордж Майкл), який з компанією їде зустрічати Різдво у Швейцарські Альпи. Молоді люди збираються в шале. Освітлений, "перекисно-водневий" Джордж Майкл — із блондинкою. Туди ж прибуває зі своїм кавалером колишня дівчина Майкла (її зіграла модель Кеті Гілл). Вони раз у раз зустрічаються поглядами. Тут герой помічає на піджаку нового хлопця його колишньої брошку у вигляді трьох квіточок зі стразів: двох розкритих і однієї в бутоні. Рік тому він подарував їй цю брошку на знак свого кохання, а панянка передарувала її.

Брошка з кліпу Last Christmas

У відриві від відеоісторії складно сказати про яке саме кохання співає Майкл — гетеро- чи гомосексуальне? Автор однієї з таких публікацій, Кріс ЛоКасто у своїй статті 2015 року для Huffpost припустив, що цей сингл може бути історією "закритого гея, який крізь замкову щілину спостерігає, як руйнується його романтична історія".

Сам Джордж Майкл розповідав: "У 80-х роках я спав із жінками доволі часто, але ніколи не відчував, що це може перерости в серйозні стосунки, тому що знав, що в емоційному плані я був геєм. І мені стало соромно, що я користувався ними". Тобто, це скоріше він грав дівочими серцями, а не навпаки, як звучить у пісні.

Але кого "особливого" має на увазі Джордж Майкл? Якщо припустити, що це не особа жіночої статі? То може, він своє серце дарує зовсім не дівчині в кліпі? А кому?

Зануримося в біографію артиста.

Поводир

1975 року Джордж Майкл у 12-річному віці вступив до нової школи в Гертфордширі, у місті Буші. Звали його тоді Йоргос (Георгіос) Кіріакос Панайоту. Його батько був емігрантом — греком-кіпріотом: починав офіціантом, але зумів відкрити власний ресторан. Мати — англійка, танцівниця. Йоргос був сором'язливим, повненьким і ходив в окулярах. Батька ніколи вдома не було — виховували його дві старші сестри та мати, яку обожнював. До цього "набору" була ще й скрипка, на якій його змушували займатися батьки і яку він ненавидів. Хлопець був типовим "ботаном", над яким жартували однокласники. Але все змінилося в новій школі.

Йоргос сів за парту до Ендрю Ріджлі. Той був лідером і вмів грати на гітарі. Його батько теж був емігрантом, але з Єгипту (він переробив прізвище на англійську манеру: із Захарія на Ріджлі), а мати — англійка. Тобто, соціальна ситуація у хлопчиків була схожою. Але головне, що в них збіглися музичні смаки: вони слухали Елтона Джона, Queen, The Beatles, Девіда Бові.

Джордж Майкл у дитинстві

Рідждлі взяв над Йоргосом шефство. Він змусив його зайнятися футболом, сісти на дієту, окуляри поміняти на лінзи. Ендрю буквально перетворив Йога, як він називав нового друга: з ботана — на красеня.

Однак вчилися вони все менше. Спочатку організували рок-гурт, а після його розпаду 1982 року утворили дует Wham! Написавши три демки, стали штурмувати студії звукозапису, змішавши у своєму стилі диско, реп і поп. Незабаром справа пішла, але писати пісні більше виходило у Йоргаса, який взяв собі псевдонім Джордж (те саме, що Георгіос) Майкл (ім'я друга батька). Ендрю із сором'язливого ботана створив упевнену в собі суперзірку. "Я навіть помислити не міг, що стану таким же секс-символом, як Ендрю. Я подобався дівчаткам так само, як Ендрю", — говорив потім Джордж Майкл.

Це була дружба? Звичайно. Але Джордж Майкл уже виявив тягу в собі до особин своєї статі. Тоді як Ендрю був стовідсотковий натурал і зустрічався з бек-вокалісткою Ширлі Голліман з їхнього гурту.

У фільмі Wham! Рідждлі розповідає про подію, яка сталася на Ібіці, на зйомках пісні Club Tropicana в травні 1983: Йорг попросив мене зайти в номер. "Не знаю, як тобі повідомити, але я — гей, — сказав Джордж. — Якщо не гей, то бісексуал". За пів року до зйомок я ночував у одного хлопця. Він намагався зайнятися зі мною сексом, я злякався. Але я усвідомив, що хотів би провести з ним ніч. Я хотів близькості з ним. Чого раніше не було. І я написав про це пісню. У мене відкрилися очі, що зі мною все не так просто".

Готель Pikes на Ібіці, де відбулося зізнання Джорджа Майкла Ендрю Ріджлі

Він хотів розповісти батькам, але побоювався реакції батька. Та й з комерційного погляду це могло зашкодити продажам гурту. І Джордж Майкл вирішив максимально шифруватися на цю тему.

Диво сталося

Повернемося в серпень 1984-го.

Двоє друзів і колег по групі дивляться футбол. Чому саме ця гра надихнула Майкла на написання Last Christmas? Та тому, що з цієї гри, в яку його втягнув Ендрю, почалося його перетворення на зразково-показового хлопця, націленого стати зіркою. І, ймовірно, всі ці роки він був таємно закоханий в Ендрю.

Чому взагалі у Майкла була ця орієнтація? Певно, тому, що він виховувався двома старшими сестрами і матір'ю. Батька, який з ранку до ночі пропадав у ресторані, він практично не бачив. Той вважав, що в нього немає голосу і не підтримував захоплення сина музикою. "Мій батько не вірив у мене, і ми постійно з ним сварилися. Він говорив мені, що в мене немає майбутнього в музиці. У якийсь момент я зрозумів, що сперечатися з ним марно, він просто нічого не розуміє. Тоді я вирішив діяти..." — розповідав Джордж.

Головним двигуном віри в себе для нього був Ріджлі. "Ендрю був моїм кумиром. Він був першою людиною в моєму оточенні. Він був сильнішим за мене. Ендрю ініціював усе", — відверто зізнався Майкл.

Це йому він дарував своє серце (але Ріджлі воно було не потрібне). Що на це вказує в кліпі, де так багато зашифрував Майкл (він же й автор сценарію)? А те, що хлопця, який нібито з'явився у колишньої дівчини Майкла, зображує Ендрю Ріджлі. І у фіналі відео виходить, що знак кохання, який подарував дівчині Джордж, опиняється на лацкані піджака Ендрю. Брошка прийшла до правильного "адресата". Та тільки Ендрю не хотів бути "особливим" — до такої міри. Але Ендрю довго залишався наставником Джорджа Майкла, що і призвело до розкриття його таланту.

Джордж Майкл: від Wham — до сольної кар'єри

Що ми просимо на Різдво і Новий рік (що було заміною Різдва в СРСР)? Чудових змін на краще! І в музиці Last Christmas є цей дух чарівництва, жага дива перетворення. І це диво сталося з попдуетом, мрії двадцятидворічних музикантів збулися максимально — вже за рік, 1985 року, дует Wham! стояв на одній сцені на стадіоні Вемблі на грандіозному благодійному концерті Live Aid з Елтоном Джоном та Фредді Мерк'юрі, Полом МакКартні, Девідом Бові, Стінгом та Браяном Адамсом. Ось це кар'єра — за три роки!

А далі Майкл став конкурувати з Ендрю: він один писав музику і тексти, а Ендрю залишилося те, з чого вони і починали: імідж групи. Було зрозуміло, що дні Wham полічені, і Джордж Майкл уже 1986-го пішов у ще успішніше сольне плавання, якраз відштовхнувшись, як від трампліна, від суперхіта Last Christmas.

Тобто, яка б особиста історія не стояла за цією піснею — вона про диво перетворення, якого ми всі бажаємо. І в цьому головний секрет її надпопулярності.

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