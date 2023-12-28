Last Christmas Джорджа Майкла. В чем тайна самого популярного рождественско-новогоднего хита
В своем музыкальном расследовании Фокус расскажет как был создан и какие таит в себе секреты хит Last Christmas Джорджа Майкла.
Last Christmas ("На прошлое Рождество") — песня британского поп-дуэта Wham!, выпущенная в начале декабря 1984 года, которая была написана участником группы Джорджем Майклом. В течение почти сорока лет она под Новый год и Рождество снова оказывалась на вершинах мировых чартов. Last Christmas присутствует во всех новогодних и рождественских музыкальных сборниках, звучит на праздничных ярмарках, играется нон-стоп все рождественские каникулы. Однако в самой песне Рождество упоминается лишь раз, весь остальной текст – лирический.
Фокус в своем рок-расследовании раскроет тайный смысл хита, историю его написания и смысл.
В наших широтах в это праздничное время также очень популярна композиция шведского квартета ABBA Happy New Year (1980), а на YouTube у этого трека 94 млн просмотров, что совсем немало. Однако у Last Christmas в 8 раз больше – 785 млн! Перепевали его десятки разных звезд: от Майли Сайрус – до Дуа Липы.
Как был написан суперхит Last Christmas?
Чтобы понять это, нам пришлось посмотреть два документальных фильма. Первый – под названием Wham! от Netflix, вышедший в июле 2023 – о пути успешного молодежного британского поп-фанк-дуэта состоящего из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. И фильм "Джордж Майкл: Свобода без купюр" (2017), который делал и комментировал сам Джордж до самой своей смерти в 2016 году от сердечного приступа. На момент смерти 25 декабря – в канун Рождества – ему было 53 года.
Итак, в августе 1984 года 21-летний Джордж Майкл со своим напарником по группе Wham! смотрели у него в родительском доме телевизор, где шел футбольный матч. Вдруг на Джорджа Майкла снизошло вдохновение – он поднялся в свою комнату и примерно за час написал эту вещь.
"Как-то в воскресенье мы были дома у родителей Джорджа – смотрели футбол по телеку. Мы были вдвоем. Перекусили и сидели вместе, расслабляясь, с включенным телевизором, когда, почти незаметно, Джордж исчез – ушел наверх на час или около того. Спустившись обратно, он был взволнован, как будто нашел золото, что, в общем и было. Мы пошли в его старую комнату, где он хранил клавиатуру и что-то, на чем записывал свои искры вдохновения. Он сыграл мне вступление и заманчивую, грустную мелодию припева Last Christmas. Это был момент чуда. Джордж совершил музыкальную алхимию, вложив в музыку сущность Рождества. Добавление текста, повествующего о любви, было мастерским ходом, затрагивающим сердце", — делился воспоминаниями Эндрю.
О чем текст?
"На прошлое Рождество
Я отдал тебе свое сердце,
Но ты его вернула на следующий день.
В этом году, чтобы спасти себя от слез,
Я отдам его кому-то особенному".
Кто этот "особенный"?
После того, как Джордж Майкл совершил в 1998 каминг-аут, многие западные журналисты обратили внимание, что в английском оригинале песни нет указания на пол человека, к которому обращается лирический герой. То, что это девушка – мы знаем только из знаменитого клипа.
Клип повествовал о парне (Джордж Майкл), который с компанией едет встречать Рождество в Швейцарские Альпы. Молодые люди собираются в шале. Осветленный, "перекисно-водородный" Джордж Майкл – с блондинкой. Туда же прибывает со своим кавалером бывшая девушка Майкла (ее сыграла модель Кэти Хилл). Они то и дело встречаются взглядами. Тут герой замечает на пиджаке нового парня его бывшей брошь в виде трех цветочков из стразов: двух раскрытых и одного в бутоне. Год назад он подарил ей эту брошь в знак своей любви, а барышня передарила ее.
В отрыве от видео-истории сложно сказать о какой именно любви поет Майкл — гетеро- или гомосексуальной? Автор одной из таких публикаций, Крис ЛоКасто в своей статье 2015 года для Huffpost предположил, что этот сингл может быть историей "закрытого гея, который сквозь замочную скважину наблюдает, как рушится его романтическая история".
Сам Джордж Майкл рассказывал: "В 80-х годах я спал с женщинами довольно часто, но никогда не чувствовал, что это может перерасти в серьезные отношения, потому что знал, что в эмоциональном плане я был геем. И мне стало стыдно, что я пользовался ими". То есть, это скорее он играл девичьими сердцами, а не наоборот, как звучит в песне.
Но кого "особенного" имеет в виду Джордж Майкл? Если предположить, что это не особа женского пола? Так может, он свое сердце дарит вовсе не девушке в клипе? А кому?
Окунемся в биографию артиста.
Поводырь
В 1975 году Джордж Майкл в 12-летнем возрасте поступил в новую школу в Хертфордшире, в городе Буши. Звали его тогда Йоргос (Георгиос) Кириакос Панайоту. Его отец был эмигрантом – греком-киприотом: начинал официантом, но сумел открыть собственный ресторан. Мать – англичанка, танцовщица. Йоргос был застенчивым, полноватым и ходил в очках. Отца никогда дома не было – воспитывали его две старшие сестры и мать, которую обожал. К этому "набору" была еще и скрипка, на которой его заставляли заниматься родители и которую он ненавидел. Парень был типичным "ботаном", над которым подтрунивали одноклассники. Но все изменилось в новой школе.
Йоргос сел за парту к Эндрю Риджли. Тот был лидером и умел играть на гитаре. Его отец тоже был эмигрантом, но из Египта (он переделал фамилию на английский манер: с Захария на Риджли), а мать – англичанка. То есть, социальная ситуация у мальчиков была похожей. Но главное, что у них совпали музыкальные вкусы: они слушали Элтона Джона, Queen, The Beatles, Дэвида Боуи.
Ридждли взял над Йоргосом шефство. Он заставил его заняться футболом, сесть на диету, очки поменять на линзы. Эндрю буквально преобразил Йога, как он называл нового друга: из ботана – в красавца.
Однако учились они все меньше. Сначала организовали рок-группу, а после ее распада в 1982 образовали дуэт Wham!. Написав три демки, стали штурмовать студии звукозаписи, смешав в своем стиле диско, рэп и поп. Вскоре дело пошло, но писать песни больше получалось у Йоргаса, который взял себе псевдоним Джордж (тоже, что Георгиос) Майкл (имя друга отца). Эндрю из застенчивого ботана сотворил уверенную в себе суперзвезду. "Я даже помыслить не мог, что стану таким же секс-символом, как Эндрю. Я нравился девочкам так же, как Эндрю", — говорил потом Джордж Майкл.
Это была дружба? Конечно. Но Джордж Майкл уже обнаружил тягу в себе к особям своего пола. В то время как Эндрю был стопроцентный натурал и встречался с бэк-вокалисткой Ширли Холлиман из их группы.
В фильме Wham! Ридждли рассказывает о событии, которое произошло на Ибице, на съемках песни Club Tropicana в мае 1983: Йорг попросил меня зайти в номер. "Не знаю, как тебе сообщить, но я – гей, – сказал Джордж. – Если не гей, то бисексуал." За полгода до съемок я ночевал у одного парня. Он пытался заняться со мной сексом, я испугался. Но я осознал, что хотел бы провести с ним ночь. Я хотел близости с ним. Чего раньше не было. И я написал об этом песню. У меня открылись глаза, что со мной все не так просто".
Он хотел рассказать родителям, но опасался реакции отца. Да и с коммерческой точки зрения это могло повредить продажам группы. И Джордж Майкл принял решение максимально шифроваться на эту тему.
Чудо произошло
Вернемся в август 1984-го.
Двое друзей и коллег по группе смотрят футбол. Почему именно эта игра вдохновила Майкла на написание Last Christmas? Да потому, что с этой игры, в которую его втянул Эндрю, началось его преображение в образцово-показательного парня, нацеленного стать звездой. И, вероятно, все эти годы он был тайно влюблен в Эндрю.
Почему вообще у Майкла была эта ориентация? Вероятно, потому, что он воспитывался двумя старшими сестрами и матерью. Отца, с утра до ночи, пропадающего в ресторане, он практически не видел. Тот считал, что у него нет голоса и не поддерживал увлечение сына музыкой. "Мой отец не верил в меня, и мы постоянно с ним ссорились. Он говорил мне, что у меня нет будущего в музыке. В какой-то момент я понял, что спорить с ним бесполезно, он просто ничего не понимает. Тогда я решил действовать…" – рассказывал Джордж.
Главным двигателем веры в себя для него был Риджли. "Эндрю был моим кумиром. Он был первым человеком в моем окружении. Он был сильнее меня. Эндрю инициировал все", — откровенно признался Майкл.
Это ему он дарил свое сердце (но Риджли оно было не нужно). Что на это указывает в клипе, где так много зашифровал Майкл (он же и автор сценария)? А то, что парня, который якобы появился у бывшей девушки Майкла, изображает Эндрю Риджли. И в финале видео получается, что знак любви, который подарил девушке Джордж, оказывается на лацкане пиджака Эндрю. Брошь пришла к правильному "адресату". Да только Эндрю не хотел быть "особенным" – до такой степени. Но Эндрю долго оставался наставником Джорджа Майкла, что и привело к раскрытию его таланта.
Что мы просим на Рождество и Новый год (что было заменой Рождества в СССР)? Чудесных перемен к лучшему! И в музыке Last Christmas есть этот дух волшебства, жажда чуда преображения. И это чудо произошло с поп-дуэтом, мечты двадцатидвухлетних музыкантов сбылись максимально – уже через год, в 1985 году, дуэт Wham! стоял на одной сцене на стадионе Уэмбли на грандиозном благотворительном концерте Live Aid с Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри, Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Стингом и Брайаном Адамсом. Вот это карьера – за три года!
А дальше Майкл стал конкурировать с Эндрю: он один писал музыку и тексты, а Эндрю осталось то, с чего они и начинали: имидж группы. Было ясно, что дни Wham сочтены и Джордж Майкл уже в 1986 ушел в еще более успешное сольное плавание, как раз оттолкнувшись, как от трамплина, от суперхита Last Christmas.
То есть, какая бы личная история ни стояла за этой песней – она о чуде преображения, которого мы все желаем. И в этом главный секрет ее сверхпопулярности.Важно