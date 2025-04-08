Элемент поп-культуры: в США снесли знаменитый туалет Джорджа Майкла
Певца задержали в общественной уборной за "непристойное поведение", после чего он совершил каминг-аут и выпустил провокационный клип Outside, где он появился в форме полиции Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает Daily Mail.
Общественная уборная в Мемориальном парке Уилла Роджерса в Беверли-Хиллз стала культовой достопримечательностью поп-культуры после того, как там в 1998 году полицейский в штатском арестовал знаменитого певца Джорджа Майкла.
Уборная стала знаменита, как место, где бывшего солиста группы Wham! поймали за "занимающимся непристойным действием". И стала обязательным к посещению местом среди туристов, так же как Родео-Драйв, бульвар Сансет, отель "Беверли-Хиллз" и особняк Грейстоун, расположенные неподалеку. Туалет был включен в знаменитую экскурсию TMZ по популярным местам Лос-Анджелеса.
Но теперь уборная снесена и там осталась только одна стена из серого шлакоблока.
С тех пор в парке установили информационный щит, информирующий гостей о строительном проекте, который планируется завершить к середине сентября 2025 года.
Покойный вокалист группы Wham!, скончавшийся в возрасте 53 лет в 2016 году, никогда не говорил открыто о своей ориентации до 1998 года и до ареста в уборной. Джорджу Майклу, урожденному Георгиосу Панайоту, в то время было 34 года, и его поместили в, как он позже выразился, "самую лучшую тюрьму в Западном полушарии". После трех часов тюремного заключения он внес залог в размере 500 долларов и был освобожден. В более позднем приговоре ему было предписано выплатить штраф в размере 810 долларов и отработать 80 часов общественных работ в мае 1998 года.
В интервью Джордж Майкл рассказывал, что изначально не думал, что о его аресте станет известно, но понял это, когда над его домом в Беверли-Хиллз начали кружить вертолеты.
Несколько месяцев спустя Майкл прокомментировал инцидент в своем музыкальном клипе Outside, где он появился в форме полиции Лос-Анджелеса. Клип получился настолько провокационным, что его даже запрещали к показу по телевидению.
Напомним, ранее Фокус писал о самом известном хите группы Wham! Песня Last Christmas стала культовой, как и клип, снятый с друзьями Джорджа Майкла.