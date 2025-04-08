Элемент поп-культуры: в США снесли знаменитый туалет Джорджа Майкла

Певца задержали в общественной уборной за "непристойное поведение", после чего он совершил каминг-аут и выпустил провокационный клип Outside, где он появился в форме полиции Лос-Анджелеса.

Related video

Об этом сообщает Daily Mail.

Общественная уборная в Мемориальном парке Уилла Роджерса в Беверли-Хиллз стала культовой достопримечательностью поп-культуры после того, как там в 1998 году полицейский в штатском арестовал знаменитого певца Джорджа Майкла.

Клип на песню Outside, которым Джордж Майкл ответил на свой скандальный арест

Уборная стала знаменита, как место, где бывшего солиста группы Wham! поймали за "занимающимся непристойным действием". И стала обязательным к посещению местом среди туристов, так же как Родео-Драйв, бульвар Сансет, отель "Беверли-Хиллз" и особняк Грейстоун, расположенные неподалеку. Туалет был включен в знаменитую экскурсию TMZ по популярным местам Лос-Анджелеса.

Но теперь уборная снесена и там осталась только одна стена из серого шлакоблока.

С тех пор в парке установили информационный щит, информирующий гостей о строительном проекте, который планируется завершить к середине сентября 2025 года.

Тот самый туалет, который теперь снесли Фото: Соцсети

Покойный вокалист группы Wham!, скончавшийся в возрасте 53 лет в 2016 году, никогда не говорил открыто о своей ориентации до 1998 года и до ареста в уборной. Джорджу Майклу, урожденному Георгиосу Панайоту, в то время было 34 года, и его поместили в, как он позже выразился, "самую лучшую тюрьму в Западном полушарии". После трех часов тюремного заключения он внес залог в размере 500 долларов и был освобожден. В более позднем приговоре ему было предписано выплатить штраф в размере 810 долларов и отработать 80 часов общественных работ в мае 1998 года.

В интервью Джордж Майкл рассказывал, что изначально не думал, что о его аресте станет известно, но понял это, когда над его домом в Беверли-Хиллз начали кружить вертолеты.

Несколько месяцев спустя Майкл прокомментировал инцидент в своем музыкальном клипе Outside, где он появился в форме полиции Лос-Анджелеса. Клип получился настолько провокационным, что его даже запрещали к показу по телевидению.

Напомним, ранее Фокус писал о самом известном хите группы Wham! Песня Last Christmas стала культовой, как и клип, снятый с друзьями Джорджа Майкла.