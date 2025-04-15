Костюм та сива борода. Джонні Депп пожертвував іміджем заради нової ролі

Американський актор Джонні Депп нарешті повернувся до зйомок після кілька років судової тяганини з ексдружиною — і одразу здивував незвичним образом.

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Про це пише Variety.

Депп зіграє головну роль у кримінальному трилері Марка Вебба Day Drinker ("П’яниця"), і на першому фото в образі виглядає сивим бороданем — до того ж у класичному костюмі.

Вже відомо, що у фільмі також зіграє Пенелопа Крус. Це буде "возз’єднання" зіркових акторів – адже вони вже працювали разом на зйомках франшизи "Пірати Карибського моря" (фільм "На дивних берегах") і детективної стрічки Кеннета Брана "Вбивство у "Східному експресі". Депп постане у ролі загадкового гостя приватної яхти, а Крус — героїні з кримінальним бекграундом.

Зйомки фільму розпочинаються в Іспанії. "Ми на прекрасній локації, у нас фантастична команда і захоплива історія. Це має бути круте кіно", — поділився враженнями режисер Марк Вебб.

Нагадаємо, новий спільний проєкт Джонні Деппа і Пенелопи Крус був анонсований восени минулого року. Цьому передувала довга перерва у акторській кар’єрі Деппа, пов’язана із судами з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Та звинувачувала Деппа у насильстві і навіть намагалася назбирати на нього компромат.

У вересні 2024 року Джонні Депп відкрив у Нью-Йорку свою експериментальну художню виставку з назвою A Bunch of Stuff. Там він представив низку мультимедійних проєктів, що відображали різні етапи його життя.