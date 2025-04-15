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Стиль життя

Костюм та сива борода. Джонні Депп пожертвував іміджем заради нової ролі

Джонні Депп, актор, Голлівуд
Гримери Деппа докорінно змінили його зовнішність

Американський актор Джонні Депп нарешті повернувся до зйомок після кілька років судової тяганини з ексдружиною — і одразу здивував незвичним образом.

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Про це пише Variety.

Депп зіграє головну роль у кримінальному трилері Марка Вебба Day Drinker ("П’яниця"), і на першому фото в образі виглядає сивим бороданем — до того ж у класичному костюмі.

Вже відомо, що у фільмі також зіграє Пенелопа Крус. Це буде "возз’єднання" зіркових акторів – адже вони вже працювали разом на зйомках франшизи "Пірати Карибського моря" (фільм "На дивних берегах") і детективної стрічки Кеннета Брана "Вбивство у "Східному експресі". Депп постане у ролі загадкового гостя приватної яхти, а Крус — героїні з кримінальним бекграундом.

Зйомки фільму розпочинаються в Іспанії. "Ми на прекрасній локації, у нас фантастична команда і захоплива історія. Це має бути круте кіно", — поділився враженнями режисер Марк Вебб.

Нагадаємо, новий спільний проєкт Джонні Деппа і Пенелопи Крус був анонсований восени минулого року. Цьому передувала довга перерва у акторській кар’єрі Деппа, пов’язана із судами з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Та звинувачувала Деппа у насильстві і навіть намагалася назбирати на нього компромат.

У вересні 2024 року Джонні Депп відкрив у Нью-Йорку свою експериментальну художню виставку з назвою A Bunch of Stuff. Там він представив низку мультимедійних проєктів, що відображали різні етапи його життя.