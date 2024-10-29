Новий спільний проєкт: Джонні Депп і Пенелопа Крус зіграють у фільмі "Day Drinker" (фото)

Для Деппа і Крус у фільмі втілять образи головних героїв. Для Деппа нова роль стане першою великою голлівудською роботою після скандального розлучення з Ембер Герд.

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Зірки Голлівуду Джонні Депп і Пенелопа Крус збираються возз'єднатися на великому екрані у фільмі "Day Drinker" режисера Марка Вебба. Цією новиною актор поділився 28 жовтня, повідомляє Deadline.

Джонні Депп і Пенелопа Крус зіграють у новій картині головні ролі. Раніше на головну жіночу роль розглядали актрису Сідні Свіні.

Проєкт стане четвертим спільним проєктом знаменитих акторів, після "Кокаїну", "Піратів Карибського моря: На дивних берегах" і "Вбивства у Східному експресі". Заснований на оригінальному сценарії Зака Діна, фільм "Day Drinker" розповідає про те, як бармен круїзного лайнера зустрічає таємничого любителя випити — і обидва опиняються втягнутими в кримінальне середовище та стають пов'язаними несподіваним чином. Фільм також знаменує собою другу нещодавню співпрацю між студіями Lionsgate і 30West. Продюсерами виступили Безіл Іванік з Thunder Road і Адам Колбреннер.

Відомо, що останньою значущою картиною в кар'єрі одного з найзатребуваніших зірок Голлівуду Джонні Деппа став фільм "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда" 2018 року. Крім того, в останні роки він знявся в таких фільмах, як "Жанна дю Баррі", "Мінамата", "В очікуванні варварів", "Місто брехні" і "Моді".

Актор Джонні Депп Фото: Getty Images

Пенелопа Крус також будує успішну кар'єру. За кілька останніх років вона зіграла в таких популярних фільмах, як "Феррарі", "На периферії" та "Неосяжність". Також глядачі очікують на появу нової картини із зіркою "Наречена", яка вийде на екрани 2025 року.

Актриса Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що Джонні Депп повернувся до образу капітана Джека Горобця.