Новий спільний проєкт: Джонні Депп і Пенелопа Крус зіграють у фільмі "Day Drinker" (фото)
Для Деппа і Крус у фільмі втілять образи головних героїв. Для Деппа нова роль стане першою великою голлівудською роботою після скандального розлучення з Ембер Герд.
Зірки Голлівуду Джонні Депп і Пенелопа Крус збираються возз'єднатися на великому екрані у фільмі "Day Drinker" режисера Марка Вебба. Цією новиною актор поділився 28 жовтня, повідомляє Deadline.
Джонні Депп і Пенелопа Крус зіграють у новій картині головні ролі. Раніше на головну жіночу роль розглядали актрису Сідні Свіні.
Проєкт стане четвертим спільним проєктом знаменитих акторів, після "Кокаїну", "Піратів Карибського моря: На дивних берегах" і "Вбивства у Східному експресі". Заснований на оригінальному сценарії Зака Діна, фільм "Day Drinker" розповідає про те, як бармен круїзного лайнера зустрічає таємничого любителя випити — і обидва опиняються втягнутими в кримінальне середовище та стають пов'язаними несподіваним чином. Фільм також знаменує собою другу нещодавню співпрацю між студіями Lionsgate і 30West. Продюсерами виступили Безіл Іванік з Thunder Road і Адам Колбреннер.
Відомо, що останньою значущою картиною в кар'єрі одного з найзатребуваніших зірок Голлівуду Джонні Деппа став фільм "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда" 2018 року. Крім того, в останні роки він знявся в таких фільмах, як "Жанна дю Баррі", "Мінамата", "В очікуванні варварів", "Місто брехні" і "Моді".
Пенелопа Крус також будує успішну кар'єру. За кілька останніх років вона зіграла в таких популярних фільмах, як "Феррарі", "На периферії" та "Неосяжність". Також глядачі очікують на появу нової картини із зіркою "Наречена", яка вийде на екрани 2025 року.
Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що Джонні Депп повернувся до образу капітана Джека Горобця.