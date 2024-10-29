Джонни Депп возвращается в Голливуд — вместе с Пенелопой Крус он сыграет в новом фильме (фото)

Для Деппа и Крус в фильме воплотят образы главных героев. Для Деппа новая роль станет первой большой голливудской работой после скандального развода с Эмбер Херд.

Related video

Звезды Голливуда Джонни Депп и Пенелопа Крус собираются воссоединиться на большом экране в фильме "Day Drinker" режиссера Марка Уэбба. Этой новостью актер поделился 28 октября, сообщает Deadline.

Джонни Депп и Пенелопа Крус сыграют в новой картине главные роли. Раньше на главную женскую роль рассматривалась актриса Сидни Суини.

Проект станет четвертым совместным проектом знаменитых актеров, после "Кокаина", "Пиратов Карибского моря: На странных берегах" и "Убийства в Восточном экспрессе". Основанный на оригинальном сценарии Зака ​​Дина, фильм "Day Drinker" рассказывает о том, как бармен круизного лайнера встречает таинственного любителя выпить — и оба оказываются втянутыми в криминальную среду и становятся связанными неожиданным образом. Фильм также знаменует собой второе недавнее сотрудничество между студиями Lionsgate и 30West. Продюсерами выступили Бэзил Иваник из Thunder Road и Адам Колбреннер.

Известно, что последней значимой картиной в карьере одного из самых востребованных звезд Голливуда Джонни Депа стал фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" 2018 года. Кроме того, в последние годы он снялся в таких фильмах, как "Жанна дю Барри", "Минамата", "В ожидании варваров", "Город лжи" и "Моди".

Актер Джонни Депп Фото: Getty Images

Пенелопа Крус также строит успешную карьеру. За несколько последних лет она сыграла в таких популярных фильмах, как "Феррари", "На периферии" и "Необъятность". Также зрители ожидают появления новой картины со звездой "Невеста", который выйдет на экраны в 2025 году.

Актриса Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Джонни Депп вернулся к образу капитана Джека Воробья.