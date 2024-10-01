Джонни Депп открыл художественную выставку, посвященную своему творчеству (фото)

Актер представил обществу свои работы, созданные на разных этапах жизни. Больше всего зрителей заинтриговал "черный ящик", которые превращает художественные произведения Джонни Деппа из холста в анимационный фильм.

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Американский актер, кинорежиссер и музыкант Джонни Депп 30 сентября в Нью-Йорке открыл свою экспериментальную художественную выставку под названием A Bunch of Stuff, сообщает Daily Mail.

61-летний актер на открытие пришел в светло-коричневом пальто, широких голубых джинсах, серой футболке и камуфляжной рубашке. Свой гламурный образ звезда Голливуда дополнил парой черных туфель, забрызганных краской; цветастым платком, обмотанным вокруг шеи; черными солнцезащитными очками и светло-коричневую ковбойской шляпой.

Джонни Депп на открытии своей выставки в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Мероприятие Деппа посетили многие знаменитости, включая Эмили Гренье, Натана Холмса, Энн-Софи Вильмен, Гаема Визи, Алекса Макдональдома, Джеймса Бэрфута и продюсера "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймера.

Выставка описывается как "мультимедийная", которая "представляет собой масштабные иммерсивные залы, традиционные галерейные пространства и тематические торговые площади", где впервые демонстрирующую работы Джонни Деппа на разных этапах его творчества".

Выставка Джонни Деппа Фото: Getty Images

"Прежде всего, искусство Деппа отражает его путь. То, что начиналось как навязчивая потребность творить, исследовать свои мысли и чувства, превратилось в богатое и разнообразное творчество, пронизанное широким спектром влияний из истории искусств", — говорится в описании на официальном сайте выставки.

Выставка Джонни Деппа Фото: Getty Images

"Сердцем" выставки является "Черный ящик" — визуальный инструмент, который погружает зрителей в творчество Джонни Деппа. "Черный ящик" был создан компанией TAIT в тесном сотрудничестве с Деппом и, как утверждается, "тщательно спроектирован для того, чтобы превратить художественное произведение Деппа из холста в анимационный фильм".

Также представлен так называемый "белый ящик" White Box, в котором показаны "60 физических произведений искусства, созданных Джонни Деппом за три десятилетия".

Напомним, 26 сентября Фокус писал о том, что Джонни Депп оказался в объятиях Пенелопы Крус.