Джонни Депп оказался в объятиях Пенелопы Крус (фото)

23 года назад актеры вместе сыграли в культовом фильме "Кокаин", и с тех пор между ними сохранились теплые отношения. В Испанию Депп привез свой новый фильм, а Крус приехала поддержать мужа Хавьера Бардема.

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50-летняя Пенелопа Крус сфотографировалась с 61-летним Джонни Деппом во время посещения 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в Испании. Соответствующим зснимком актриса поделилась в сторис Instagram

Актеров связывает давняя дружба. Еще 23 года назад они вместе сыграли в культовом фильме режиссера Теда Демме "Кокаин" (2021), воплотив на экране проблемную супружескую пару. Сразу после премьеры картина стала классикой мирового кино.

Джонни Депп и Пенелопа Крус снова воссоединились на кинофестивале в Испании Фото: Instagram/penelopecruzoficial

Депп предстал перед зрителями в образе преступника Джорджа Юнга, который в одиночку стал ведущим мировым импортером кокаина из колумбийского картеля Медельин в 1970-х годах. Курз сыграла его взрывную кубинскую жену Мирту Юнг.

Джонни Депп и Пенелопа Крус в фильме "Кокаин"

В основе картины – книга Брюса Портера 1993 года "Кокаин: как парень из маленького города заработал 100 миллионов долларов с Медельинским кокаиновым картелем и потерял все".

Роман Портера основан на реальных историях американского наркоторговца Юнга и его связях, включая наркокоролей Пабло Эскобара и Карлоса Ледера Риваса (изображаемого в фильме как Диего Дельгадо), а также Медельинского картеля.

Сценарий к ленте написали Дэвид Маккенна и Ник Кассаветис, а в актерский состав вошли Франка Потенте, Эмма Робертс, Джейми Кинг.

Пенелопа Крус была замечена на церемонии открытия фестиваля вместе с мужем Хавьером Бардемом, удостоенным награды.

Пенелопа приехала на фестиваль в компании своего мужа Хавьера Бардема

Депп приехал на фестиваль, чтобы представить свой фильм "Моди, три дня на крыльях безумия". Это биографическая драма 2024 года, основанная на жизни итальянского художника Амедео Модильяни.

Режиссером фильма выступил Депп, а сценарий на основе пьесы "Модильяни" Денниса Макинтайра написали Ежи и Мэри Кромоловски.

Депп активно возвращается в киноиндустрию после "отмены" в Голливуде из-за скандального судебного процесса с актрисой Эмбер Херд. Он не только активно снимается в европейских картинах, но и взялся за свою внешность. Недавно его заметили с новыми зубами, а теперь поговаривают, что Джонни намерен больше внимания уделить своему телу, воспользовавшись услугами индустрии красоты.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп встречается с 28-летней россиянкой.