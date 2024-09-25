Джонни Депп планирует улучшить свою внешность: о чем речь

Актер твердо намерен вернуть себе карьеру и обнулить репутацию, которую изрядно подпортил его скандальный развод с Эмбер Херд. Изменение внешности — один из этапов этого пути.

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61-летний голливудский актер и музыкант Джонни Депп, который совсем недавно удивил поклонников новыми зубами, задумался о более масштабном преображении своей внешности, пишет InTouch со ссылкой на инсайдера.

Источник говорит, что звезда "Пиратов Карибского моря" не исключает пластическую операцию, чтобы улучшить внешность.

"Он стал очень хорошо осознавать, как некоторые части его тела разваливаются, и теперь составляет план по здоровью. Он также хочет нарастить мышечную массу и, возможно, сделать подтяжки, почему бы и нет?" — рассказал информатор.

В прошлом году зубы Джонни оставляли желать лучшего Фото: Getty Images

В частности Джонни собирается привести в порядок свой большой живот и вложиться финансово в некоторые косметологические процедуры. Актер хочет улучшить кожу, волосы и общий внешний вид.

Работа над внешностью для Деппа — только первый этап на пути Джонни обновлению имиджа и возрождению карьеры. Его "отменили" в Голливуде после скандального развода и судебного процесса с актрисой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии, наркомании и жестоких ссорах. Это серьезно подорвало его репутацию на "Фабрике грез" и уничтожило его карьеру.

"Люди перестали звонить из-за того, чего они боялись в то время. Я сидел без работы", — рассказывал позже актер в интервью.

Источники отмечают, что лечение зубов Деппа имело решающее значение не только для восстановления его положения в Голливуде, но и, что более важно, для его общего здоровья.

Джонни Депп привел свои зубы в порядок

"У него не было выбора, его зубы были сгнившими до костей, а изо рта воняло, потому либо виниры, либо серьезные проблемы со здоровьем, такие как инфекция и, возможно, даже болезнь сердца", — заявил инсайдер, добавив, что плохие зубы актера – следствие многих лет "самоотречения, пьянства и бог знает чего еще".

Гигиена зубов Деппа оказалась под пристальным вниманием в прошлом году на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он был сфотографирован на красной дорожке в рамках продвижения своего фильма "Жанна Дюбарри". Когда он улыбался, то все увидели его желтые, кривые и гнилые зубы.

В 1995 году Джонни говорил в интервью, что у него всегда были проблемы с зубами и множество дырок. Однако относился он к этому своеобразно.

"Когда я вижу людей с идеальными зубами, это сводит меня с ума. Я бы лучше проглотил клеща, чем имел это!" — признавался актер. По его словам, ему нравились его недостатки.

"Это как когда индейцы что-то делают из бисера, они всегда добавляют к этому недостатки", — признавался он.

Ранее Фокус писал, что раскрыты детали новых отношений Джонни Деппа с россиянкой.