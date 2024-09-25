Джонні Депп планує покращити свою зовнішність: про що йдеться

Актор має твердий намір повернути собі кар'єру й обнулити репутацію, яку неабияк зіпсувало його скандальне розлучення з Ембер Герд. Зміна зовнішності — один з етапів цього шляху.

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61-річний голлівудський актор і музикант Джонні Депп, який зовсім нещодавно здивував прихильників новими зубами, замислився про масштабніше перетворення своєї зовнішності, пише InTouch з посиланням на інсайдера.

Джерело каже, що зірка "Піратів Карибського моря" не виключає пластичну операцію, щоб покращити дані.

"Він став дуже добре усвідомлювати, як деякі частини його тіла розвалюються, тож тепер складає план зі здоров'я. Він також хоче наростити м'язову масу і, можливо, зробити підтяжки, чому б і ні?" — розповів інформатор.

Минулого року зуби Джонні залишали бажати кращого Фото: Getty Images

Зокрема Джонні збирається впорядкувати свій великий живіт і вкластися фінансово в деякі косметологічні процедури. Актор хоче поліпшити шкіру, волосся і загальний зовнішній вигляд.

Робота над зовнішністю для Деппа — лише перший етап на шляху Джонні до оновлення іміджу та відродження кар'єри. Його "скасували" в Голлівуді після скандального розлучення і судового процесу з акторкою Ембер Герд, яка звинуватила його в домашньому насильстві, наркоманії та жорстоких сварках. Це серйозно підірвало його репутацію на "Фабриці мрій" і знищило кар'єру.

"Люди припинили телефонувати через те, чого вони боялися в той час. Я сидів без роботи", — розповідав пізніше актор в інтерв'ю.

Джерела зазначають, що лікування зубів Деппа мало вирішальне значення не тільки для відновлення його становища в Голлівуді, а й, що важливіше, для його загального здоров'я.

Джонні Депп привів свої зуби до ладу

"У нього не було вибору, його зуби згнили до кісток, а з рота смерділо, тож або вініри, або серйозні проблеми зі здоров'ям, як-от інфекція і, можливо, навіть хвороба серця", — заявив інсайдер, додавши, що погані зуби актора — наслідок багатьох років "самозречення, пияцтва та бог знає чого ще".

Гігієна зубів Деппа опинилася під пильною увагою торік на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року, де його сфотографували на червоній доріжці в межах просування свого фільму "Жанна Дюбаррі". Коли він посміхався, то всі побачили його жовті, криві та гнилі зуби.

У 1995 році Джонні говорив в інтерв'ю, що у нього завжди були проблеми із зубами і безліч дірок. Однак ставився він до цього своєрідно.

"Коли я бачу людей з ідеальними зубами, це зводить мене з розуму. Я б краще проковтнув кліща, ніж мав це!" — зізнавався актор. За його словами, йому подобалися його недоліки.

"Це як коли індіанці щось роблять із бісеру, вони завжди додають до цього недоліки", — зізнавався він.

Раніше Фокус писав, що розкрито деталі нових стосунків Джонні Деппа з росіянкою.