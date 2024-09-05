Джонні Депп похвалився новими зубами (відео)

Про свої проблеми із зубами Джонні говорив ще 30 років тому. Зараз же він демонструє рівний білий зубний ряд.

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61-голлівудський актор Джонні Депп, схоже, переніс серйозну стоматологічну операцію, істотно поліпшивши свій зубний ряд. У відео, яке опублікував в Instagram власник бару Lorraine's Cafe в районі Ексума на Багамах Реп Реп Зойло під псевдонімом @killerbartender, зірка фільму "Пірати Карибського моря" демонструє рівні білі зуби.

У кадрі бармен і Джонні обіймаються, Депп дегустує напій і широко посміхається в камеру.

"Джек Горобець зустрічає вбивцю-бармена з Ексума на Багамах... моменти, які трапляються раз на життя з містером Джонні Деппом", — ідеться в підписі до посту.

Актор привітав людей у закладі та підійшов до барної стійки, щоб змішати напій із барменом.

"Він виглядає таким щасливим! І здоровим, і подивіться, він вилікував зуби!", "Тепер не буде нікого, хто міг би сказати щось погане про зуби @johnnydepp... у нього гарний рот, дуже здоровий вигляд", "Піратські зуби зникли... перлинно-білі мають чудовий вигляд", ""Так, хтось виконав чудову роботу над його зубами. Ця посмішка стала ще прекраснішою!!! Але так було раніше, на мій погляд. Я люблю його серце, "У Джонні Деппа нові зуби!" — пишуть у коментарях користувачі.

Минулого року на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року гігієна порожнини рота Деппа піддалася пильній увазі, коли його сфотографували на червоній доріжці в межах просування фільму "Жанна Дюбаррі".

На фото Депп посміхався, привертаючи увагу на тлі низки дефектів порожнини рота, включно із зубами, які не відповідали за кольором і, здавалося, були пошкоджені, а фанати описували його зуби як такі, що "гниють".

У Каннах-2023 Джонні "засвітив" проблемні зуби Фото: Getty Images

Актор уже говорив про здоров'я своїх зубів майже три десятиліття тому, заявивши журналу Premiere 1995 року, що до 31 року в нього було "безліч дірок".

"Вісім років тому мені зробили кореневий канал, який так і не закінчили. Він як гнилий маленький пеньок. Коли я бачу людей з ідеальними зубами, це зводить мене з розуму. Я б краще проковтнув кліща, ніж допустив це!" — зізнавався Джонні.

Раніше Фокус писав, що розкрито деталі нових стосунків Джонні Деппа з росіянкою.