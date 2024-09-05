Джонни Депп похвастался новыми зубами (видео)

О своих проблемах с зубами Джонни говорил еще 30 лет назад. Сейчас же он демонстрирует ровный белый зубной ряд.

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61-голливудский актер Джонни Депп, похоже, перенес серьезную стоматологическую операцию, существенно улучшив свой зубной ряд. В видео, которое опубликовал в Instagram владелец бара Lorraine's Cafe в районе Эксума на Багамах Рэп Рэп Зойло под псевдонимом @killerbartender, звезда фильма "Пираты Карибского моря" демонстрирует ровные белые зубы.

В кадре бармен и Джонни обнимаются, Депп дегустирует напиток и широко улыбается в камеру.

"Джек Воробей встречает убийцу-бармена из Эксума на Багамах… моменты, которые случаются раз в жизни с мистером Джонни Деппом", — говорится в подписи к посту.

Актер поприветствовал людей в заведении и подошел к барной стойке, чтобы смешать напиток с барменом.

"Он выглядит таким счастливым! И здоровым, и посмотрите, он вылечил зубы!", "Теперь не будет никого, кто мог бы сказать что-то плохое о зубах @johnnydepp… у него красивый рот, очень здоровый вид", "Пиратские зубы исчезли… жемчужно-белые выглядят прекрасно", ""Да, кто-то проделал замечательную работу над его зубами. Эта улыбка стала еще прекраснее!! Но так было раньше, на мой взгляд. Я люблю его сердце, "У Джонни Деппа новые зубы!" – пишут в комментариях пользователи.

В прошлом году на Каннском кинофестивале в мае 2023 года гигиена полости рта Деппа подверглась пристальному вниманию, когда его сфотографировали на красной дорожке в рамках продвижения фильма "Жанна Дюбарри".

На фото Депп улыбался, привлекая внимание на фоне ряда дефектов полости рта, включая зубы, которые не соответствовали по цвету и, казалось, были повреждены, а фанаты описывали его зубы как "гниющие".

В Каннах-2023 Джонни "засветил" проблемные зубы Фото: Getty Images

Актер уже говорил о здоровье своих зубов почти три десятилетия назад, заявив журналу Premiere в 1995 году, что к 31 году у него было "множество дырок".

"Восемь лет назад мне сделали корневой канал, который так и не закончили. Он как гнилой маленький пенек. Когда я вижу людей с идеальными зубами, это сводит меня с ума. Я бы лучше проглотил клеща, чем допустил это!" — признавался Джонни.

Ранее Фокус писал, что раскрыты детали новых отношений Джонни Деппа с россиянкой.