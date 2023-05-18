Фотографы в Каннах показали испорченные зубы Джонни Деппа

Джонни признается, что ему плевать на голливудские стандарты красоты.

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59-летний американский актер Джонни Депп, который триумфально вернулся на большие экраны в образе короля Людовика XV в фильме французского режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри", открывшем 76-ой Каннский кинофестиваль, на ковровой дорожке попал в казус. Как оказалось, далеко не бедная знаменитость, прославившаяся своими ролями, а в последнее время – и картинами, не особо жалует стоматологов. СМИ облетели фото, где видно, что зубы звезды в очень неприглядном состоянии.

Зубной ряд актера давно не видел стоматолога Фото: Getty Images

Пользователи соцсетей заметили, что верхние зубы Джонни пожелтели, а нижние и вовсе производят впечатление глубоко запущенных. Это очень отличается от фарфорового зубного ряда других голливудских звезд.

И нижние, и верхние зубы Деппа нуждаются в лечении Фото: Getty Images

"Зубы Джонни Деппа взывают о помощи", "Кажется, что зубы Джонни Деппа гниют", "Зубы Джонни Деппа буквально гниют", "Очень-очень вдохновляет чистить зубы, пользоваться зубной нитью и скребком для языка каждый раз, когда вижу фотографию Джонни Деппа в Каннах", – пишут в соцсетях комментаторы.

Однако сам Депп открыто признается, что ему плевать на Голливуд и его стандарты красоты. По его словам, он совершенно не испытывает большой потребности жить в Лос-Анджелесе, поближе к "фабрике грез".

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп решил купить паб в Великобритании, где у него давно есть дом, а его бывшая жена Эмбер Херд после проигранной судебной тяжбы уехала в Испанию вместе с маленькой дочерью Уной.