Английская глубинка вместо Голливуда. Джонни Депп принял неожиданное решение

Актер купил поместье в Сомерсете еще в 2013 году, а теперь решил приобрести и гостиницу с пабом, которая находится на одной улице с его особняком.

59-летний голливудский актер Джонни Депп, которого после обвинений бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии, резко "отменили", хоть и смог защитить себя, доказав клевету, и даже вернуться в профессию, решил диверсифицировать риски. Он начал рисовать картины, став успешным и продаваемым художником, а теперь задумывается о покупке британской гостиницы с пабом за 1,2 миллиона долларов, принадлежащей Мелиссе Сполдинг, невесте Пола Голливуда, судьи The Great British Bake Off, пишет The Sun.

Речь идет о гостинице Chequers Inn с пабом, которая находится недалеко от его поместья в стиле аббатства Даунтон в Сомерсете стоимостью 16,2 миллиона долларов.

"Депп обожает пабы, и так уже много лет. Джонни любит историю и уже говорил о желании купить паб. Это прямо в сердце английской сельской местности", – рассказал журналистам источник.

Несмотря на простоватый внешний вид, Checkers Inn на самом деле довольно "шикарный". Он обслуживает дорогие высококлассные ярмарки, что, как сообщается, оттолкнуло местных жителей. Один разочарованный клиент сказал изданию, что после того, как паб стал популярным у богачей, там все очень подорожало.

"Они только что выпустили новое меню, действительно первоклассное шикарное меню – например, морковь, приготовленная на углях, и так далее. Они наняли нового повара, и он привел с собой всю свою команду", – рассказывают люди.

Есть надежда, что после покупки Джонни сделает паб более приближенным к простым людям, а его популярность добавит заведению еще больше клиентов.

Особняк в Сомерсете Депп купил еще в 2014 году. В доме 12 спален и восемь ванных комнат. Однако на постоянное место жительства актер переехал в Англию только недавно, поскольку желает находиться подальше от светских скандалов и бурной голливудской жизни.

В интервью журналу Somerset Life Депп рассказал, что в восторге от этой местности.

"Я просто люблю места с характером. У меня есть разные дома в разных местах, и все они означают для меня что-то особенное. Честно говоря, я довольно застенчивый человек. Это одна из замечательных особенностей Британии и особенно Сомерсета. Я могу просто быть собой – и это приятно", – сказал Депп, добавив, что местные жители уважают его приватность и никогда не перебарщивают с навязчивым вниманием.

"Я не возражаю, если люди хотят автограф или короткий разговор, но не тогда, когда у меня есть личное время со своей семьей. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженными людьми, которые хотят сделать селфи. Я не возражаю против этого до определенного момента, но иногда таких людей становится слишком много", – отметил актер.

Ранее Фокус писал, что в Сети появился первый официальный трейлер исторической драмы "Жанна Дюбарри", где Джонни Депп сыграл роль французского короля Людовика XV. Для съемок в фильме ему пришлось заговорить по-французски.