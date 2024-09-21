Ручки, гели и туалетная бумага: блогер рассказал, что можно унести из отеля бесплатно (видео)

Нередки случаи, когда клиенты забирали полотенца, утюги, фены, подушки и одеяла из отелей. Иногда администрация недосчитывалась кабельных приставок, часов, картин, пепельниц и даже Библии.

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Останавливаясь в отельных номерах, постояльцы частенько забирают с собой некоторые вещи. Выяснилось, что брать с собой кое-что вполне законно и не предосудительно. Но все же есть и некоторые ограничения. Об этом сообщается в TikTok costoflivingcrisistips.

Автор поделился видеороликом о том, что допускается унести с собой из отеля. И список вещей довольно большой.

Среди прочего, это чай, кофе и сахар, одноразовый пакет и рулон туалетной бумаги — все это оставляют для посетителей.

"Это все бесплатно, и они ожидают, что вы будете пользоваться этим во время своего пребывания, поэтому я не думаю, что они будут против того, что вы возьмете эти вещи", — говорит автор видео.

Вместе с тем он предупреждает, что не стоит уносить полотенца, халаты и вешалки для одежды, поскольку они считаются собственностью отеля. С другой стороны, туалетные принадлежности, такие как мыло и гели для душа, разрешается положить в сумку.

По данным сайта TripSavvy, если вещь бесплатная, то ее можно взять. Тапочки выбрасываются после того, как клиент выезжает, поэтому их можно тоже взять.

Что можно забрать из отеля

Канцелярские принадлежности, ручки, бумага для записей, открытки и конверты — тоже вполне допустимо. На них часто можно видеть логотип отеля, что работает как хорошая реклама бренда.

Некоторые клиенты порой забирали полотенца, утюги, фены, подушки и одеяла из отелей. В ряде случаев уносили кабельные приставки, часы, картины, пепельницы, лампочки, пульты от телевизоров и даже Библию.

Но этого делать ни в коем случае нельзя, так как все эти предметы принадлежат отелю и поэтому должны оставаться в номере. Это значит, что нужно быть осторожным с тем, что вы решаете забрать.

Опубликованный в TikTok ролик просмотрели более 40 000 человек. Пользователи посчитали совет действительно полезным.

Один пользователь сказал, что прежде забирал домой все гели для душа, шампуни и мыло, чай, кофе и горячий шоколад, если он был.

"Я всегда забираю салфетки, шампуни, ручку, если на них есть логотип отеля", — прокомментировал еще один пользователь.

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