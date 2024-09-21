Ручки, гелі та туалетний папір: блогер розповів, що можна забрати з готелю безкоштовно (відео)

Непоодинокі випадки, коли клієнти забирали рушники, праски, фени, подушки і ковдри з готелів. Іноді адміністрація недораховувалася кабельних приставок, годинників, картин, попільничок і навіть Біблії.

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Зупиняючись у готельних номерах, постояльці частенько забирають із собою деякі речі. З'ясувалося, що брати з собою дещо цілком законно і не засуджувано. Але все ж є і деякі обмеження. Про це повідомляється в TikTok costoflivingcrisistips.

Автор поділився відеороликом про те, що допускається забрати з собою з готелю. І список речей досить великий.

Серед іншого, це чай, кава і цукор, одноразовий пакет і рулон туалетного паперу — все це залишають для відвідувачів.

"Це все безплатно, і вони очікують, що ви користуватиметеся цим під час свого перебування, тож я не думаю, що вони будуть проти того, що ви візьмете ці речі", — каже авторка відео.

Водночас він попереджає, що не варто забирати рушники, халати та вішалки для одягу, оскільки вони вважаються власністю готелю. З іншого боку, туалетне приладдя, як-от мило і гелі для душу, дозволяється покласти в сумку.

За даними сайту TripSavvy, якщо річ безплатна, то її можна взяти. Капці викидаються після того, як клієнт виїжджає, тому їх можна теж узяти.

Що можна забрати з готелю

Канцелярське приладдя, ручки, папір для записів, листівки та конверти — теж цілком допустимо. На них часто можна бачити логотип готелю, що працює як хороша реклама бренду.

Деякі клієнти часом забирали рушники, праски, фени, подушки й ковдри з готелів. У низці випадків забирали кабельні приставки, годинники, картини, попільнички, лампочки, пульти від телевізорів і навіть Біблію.

Але цього робити в жодному разі не можна, оскільки всі ці предмети належать готелю і тому мають залишатися в номері. Це означає, що потрібно бути обережним із тим, що ви вирішуєте забрати.

Опублікований у TikTok ролик переглянули понад 40 000 осіб. Користувачі вважають пораду дійсно корисною.

Один користувач сказав, що раніше забирав додому всі гелі для душу, шампуні та мило, чай, каву і гарячий шоколад, якщо він був.

"Я завжди забираю серветки, шампуні, ручку, якщо на них є логотип готелю", — прокоментував ще один користувач.

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