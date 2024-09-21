Навіть не шум: власник особняка за €4 млн назвав, що заважає жити поруч з аеропортом

Мешканець лондонського боро Хаунслоу розповів про те, чи шкідливо жити поруч з аеропортом. За словами чоловіка, у нього ледь не влучив лід, на який перетворилася вода, що вилилася з туалету літака. Крижаний шматок розбив скляний ліхтар поруч з особняком на 28 кімнат.

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Історію 54-річного Далджита Бхаїла можна розглядати як один із відгуків про будинок біля аеропорту. Громадянин Великої Британії 25 років живе недалеко від лондонського аеропорту "Хітроу" у великому маєтку — вартістю близько 4 млн доларів, — і стверджує, що за останні три роки сусідство поруч з аеропортом стало нестерпним. Літаки час від часу завдають шкоди його будинку — пам'ятці архітектури. Про це пише The Daily Star.

Чоловік із лондонського боро Гаунслоу каже, що сильні пориви вітру від літаків, що пролітають, врізаються в будівлю. Він підозрює, що в стіни потрапляє і лід, на який перетворюється вода з літакових туалетів. Хоча представники аеропорту це заперечують.

"Літаки будять мене і гостей о 3 годині ночі", — заявив він.

Далджіт Бхаїл

За словами інвестора в дорогу нерухомість, жити біля аеропорту — просто божевілля, в тому сенсі як керівництво Хітроу поводиться з пам'яткою архітектури. Він стверджує, що в нього ледь не влучив шматок льоду — імовірно, замерзлої води з туалету. Лід розбив скляний ліхтар будинку поруч з аеропортом на 28 кімнат, який здається на Airbnb.

Ба більше, Далджіт звинувачує Хітроу в тому, що його історичним будинком нехтують.

За повідомленнями, представники Хітроу справді відправляли підрядника для ремонту після підтвердження пошкоджень. Але роботи зупинили через суперечку з власником.

"Це тупикова ситуація — вони відправили оцінювача, який підтвердив, що будинок постраждав від наслідків вихору, і сказали, що приб'ють плитку. Але потім сказали, що це неможливо, оскільки будівля є пам'яткою архітектури", — пояснив власник будинку.

Пошкоджений будинок поруч з аеропортом

Він розкритикував керівництво аеропорту за погані ремонтні роботи. За його словами, на знімках видно, що великі цвяхи стирчать зі стін горища. Будівельні риштування залишалися без нагляду протягом п'яти місяців, представники Хітроу не прислали нікого, щоб завершити ремонт.

За словами власника будівлі, тепер на риштуваннях росте плющ, бо вони стояли довго.

Він здає приміщення на Airbnb, але не може приймати гостей через проблеми з безпекою та непривабливі ліси.

"Іноді між літаками, що пролітають над головою, проміжок становить менш як хвилину. Але справа не тільки в шумі, хоча він справді гучний, і літаки не повинні літати так низько", — пояснив Далджіт.

Нагадаємо, що турист вижив після падіння зі скелі: камера зафіксувала драматичні кадри.

Також повідомлялося, що чоловік натрапив на таємничий клапан біля дороги й ледь не залишив місто без газу.