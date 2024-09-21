Турист вижив після падіння зі скелі: камера зафіксувала драматичні кадри (відео)

Турист виявився живим завдяки дереву, яке зупинило його падіння. Однак чоловік не збирається зупинятися у спробах дослідити світ.

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У Китаї 42-річний чоловік на ім'я Ян Мен під час походу в східній провінції Аньхой подорожував горами Фаньцзенцзянь, коли послизнувся на мокрому камінні та впав разом із камерою. Про цей випадок розповідає CNN.

На відео помітно, як він ковзає вниз слизьким від дощу схилом, перш ніж дерево зупиняє його падіння і рятує йому життя.

"Я зрозумів, що взагалі не можу піднятися, ковзав усе швидше й швидше, і ось тоді мене осінило — мабуть, я падаю зі скелі", — розповів він.

Коли він вдарився об дерево, чоловік подумав: "Не може бути, щоб я помер".

Відео було опубліковано на Douyin, китайській версії TikTok, і швидко стало вірусним.

Пізніше чоловік розповів, що під час падіння отримав лише кілька синців і порізів. Водночас він сказав, що цей випадок змусив його глибше замислитися про сенс життя.

"Життя справді коротке, тому нам потрібно цінувати кожен день. Я не дозволю цій події стримати мене. Якщо що, це підштовхує мене досліджувати світ ще більше", — сказав Ян Мен.

Нагадаємо, 34-річний британець Джошуа Брегмен побив світовий рекорд, зістрибнувши на лижах зі скелі висотою 5,716 метра в Гімалаях.

Також Фокус писав, що в Баварії, біля знаменитого замку Нойшванштайн, чоловік скинув у прірву двох туристок.