Турист выжил после падения со скалы: камера запечатлела драматичные кадры (видео)

Турист оказался жив благодаря дереву, которое остановило его падение. Однако мужчина не собирается останавливаться в попытках исследовать мир.

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В Китае 42-летний мужчина по имени Ян Мэн во время похода в восточной провинции Аньхой путешествовал по горам Фаньцзэнцзянь, когда поскользнулся на мокрых камнях и упал вместе с камерой. Об этом случае рассказывает CNN.

На видео заметно, как он скользит вниз по скользкому от дождя склону, прежде чем дерево останавливает его падение и спасает ему жизнь.

"Я понял, что вообще не могу подняться, скользил все быстрее и быстрее, и вот тогда меня осенило — должно быть, я падаю со скалы", — рассказал он.

Когда он ударился о дерево, мужчина подумал: "Не может быть, чтобы я умер".

Видео, было опубликовано на Douyin, китайской версии TikTok, и быстро стало вирусным.

Позже мужчина рассказал, что при падении получил всего лишь несколько синяков и порезов.

В то же время он сказал, что этот случай заставил его глубже задуматься о смысле жизни.

"Жизнь действительно коротка, поэтому нам нужно ценить каждый день. Я не позволю этому происшествию сдержать меня. Если что, это подталкивает меня исследовать мир еще больше", — сказал Ян Мэн.

Напомним, 34-летний британец Джошуа Брегмен побил мировой рекорд, спрыгнув на лыжах со скалы высотой 5,716 метра в Гималаях.

Также Фокус писал, что в Баварии, возле знаменитого замка Нойшванштайн, мужчина сбросил в пропасть двух туристок.