Жах замку Нойшванштайн: маніяк напав на туристок, скинувши їх у яр (фото)

Влада міста Швангау стверджує, що пара жінок знаходилася на мальовничому мосту Марієнбрюке. Саме там вони зустріли чоловіка, який виявився вбивцею.

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У Німеччині туристка зі США та її подруга загинула після того, як маніяк скинув їх у яр поряд зі знаменитим замком Нойшванштайн. Про це пише The Sun.

Влада стверджує, що пара жінок знаходилася на мальовничому мосту Марієнбрюке. Це перехід через ущелину, звідки відкривається чудовий краєвид на популярну пам'ятку. Саме там вони зустріли чоловіка, який виявився вбивцею.

Усі троє були туристами з Америки. Вони пішли стежкою до оглядового майданчика, де чоловік почав нападати на молоду жінку. За словами поліції, її подруга кинулася їй на допомогу, але чоловік вдарив її та перекинув через поруччя моста в яр. Потім він нібито почав душити 21-річну туристку, після чого, на думку співробітників поліції, було здійснено "спробу сексуального злочину". Жертву зіштовхнули вниз крутим схилом, і вона впала поруч зі своєю подругою.

Влада міста Швангау стверджує, що пара жінок знаходилася на мальовничому мосту Марієнбрюке Фото: Shutterstock

Підозрюваний втік з місця події, поки представники правоохоронних органів та гірські рятувальники мчали до місця пригоди. Пізніше поліцейські заарештували 30-річного чоловіка через масштабну операцію. Він, як і раніше, перебуває під вартою в поліції.

Після жахливого нападу обидві жертви було доставлено до лікарні на санітарній авіації. Але прокурори найближчого Кемптена повідомили, що 21-річна жінка померла вночі. Інша дівчина зазнала серйозних поранень і залишається в лікарні.

Поліцейські заарештували 30-річного чоловіка внаслідок масштабної операції Фото: brit

Німецький таблоїд Bild стверджує, що обидві жертви та підозрюваний є вихідцями із США.

Раніше Фокус писав, що сім'я виявила сплячого грабіжника на дивані в їхньому будинку. Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні.

Також повідомлялося, що незадоволений сусід розпиляв гараж чоловіка навпіл. Перед тим, як здійснити акт вандалізму, Габріель Брон запросив двох землемірів, які оглянули прибудову і підтвердили, що вона частково знаходиться на землі.