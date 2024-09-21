Даже не шум: владелец особняка за €4 млн назвал, что мешает жить рядом с аэропортом

Обитатель лондонского боро Хаунслоу рассказал о том, вредно ли жить рядом с аэропортом. По словам мужчины, в него едва не попал лед, в который превратилась вода, вылившаяся из туалета самолета. Ледяной кусок разбил стеклянный фонарь рядом с особняком на 28 комнат.

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Историю 54-летнего Далджита Бхаила можно рассматривать как один из отзывов о доме возле аэропорта. Гражданин Великобритании 25 лет живет недалеко от лондонского аэропорта "Хитроу" в большом поместье — стоимостью около 4 млн долларов, — и утверждает, что в последние три года соседство рядом с аэропортом стало невыносимым. Самолеты время от времени наносят ущерб его дому — памятнику архитектуры. Об этом пишет The Daily Star.

Мужчина из лондонского боро Хаунслоу говорит, что сильные порывы ветра от пролетающих самолетов врезаются в здание. Он подозревает, что в стены попадает и лед, в который превращается вода из самолетных туалетов. Хотя представители аэропорта это отрицают.

"Самолеты будят меня и гостей в 3 часа ночи", — заявил он.

Далджит Бхаил

По словам инвестора в дорогостоящую недвижимость, жить возле аэропорта — просто безумие, в том смысле как руководство Хитроу обращается с памятником архитектуры. Он утверждает, что в него едва не попал кусок льда — предположительно, замерзшей водой из туалета. Лед разбил стеклянный фонарь дома рядом с аэропортом на 28 комнат, который сдается на Airbnb.

Более того, Далджит обвиняет Хитроу в том, что его историческим домом пренебрегают.

По сообщениям, представители Хитроу действительно отправляли подрядчика для ремонта после подтверждения повреждений. Но работы остановили из-за спора с владельцем.

"Это тупиковая ситуация — они отправили оценщика, который подтвердил, что дом пострадал от последствий вихря, и сказали, что прибьют плитку. Но потом сказали, что это невозможно, так как здание представляет собой памятник архитектуры", — объяснил владелец дома.

Поврежденный дом рядом с аэропортом

Он раскритиковал руководство аэропорта за плохие ремонтные работы. По его словам, на снимках видно, что большие гвозди торчат из стен чердака. Строительные леса оставались без присмотра в течение пяти месяцев, представители Хитроу не прислали никого, чтобы завершить ремонт.

По словам владельца здания, теперь на лесах растет плющ, потому что они стояли долго.

Он сдает помещение на Airbnb, но не может принимать гостей из-за проблем с безопасностью и неприглядных лесов.

"Иногда между самолетами, пролетающими над головой, промежуток составляет менее минуты. Но дело не только в шуме, хотя он действительно громкий, и самолеты не должны летать так низко", — объяснил Далджит.

Напомним, что турист выжил после падения со скалы: камера запечатлела драматичные кадры.

Также сообщалось, что мужчина наткнулся на таинственный клапан у дороги и едва не оставил город без газа.