Спека до +40 — не перешкода: популярний в Іспанії курорт скаржиться на нашестя щурів

Місцеві жителі розповіли, що щури безперешкодно бігають у натовпах людей і лякають дітей. За словами мешканки міста Марії дель Кармен Агілар, вона бачила щурів, які бігали під ногами в Парк-де-Велін.

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Популярний іспанський курорт зіткнувся з навалою щурів — гризуни бігають громадськими місцями міста, що викликало побоювання через санітарно-епідеміологічну ситуацію в місті. Чиновники з місцевих служб охорони здоров'я б'ють на сполох і побоюються за здоров'я місцевих жителів і відпочивальників. Про це пише британське видання The Mirror.

Наразі місцева влада намагається боротися з навалою гризунів, які заполонили вулиці та залиті сонцем площі. Випадки, коли гризуни з'являлися в громадських місцях, різко зросли, в т.ч. в таких популярних районах, як Чурріана, Хаса-де-Куевас (Карранке) і Парк-де-Уелін.

Місцеві жителі розповіли, що щури безперешкодно бігають у натовпах і лякають дітей. За словами мешканки міста Марії дель Кармен Агілар, вона бачила щурів, які бігали під ногами в Парк-де-Велін.

"Ми боїмося, щури бігають у нас під ногами, це сталося минулого тижня з одним із дітей", — сказала вона.

Причиною появи гризунів назвали підвищення температури через кліматичні зміни. У деяких регіонах Європі стовпчики термометрів доходять до позначки 40 °C.

Представник Міністерства охорони здоров'я Іспанії Гектор Техеро попередив про небезпечну спеку.

"Спека вбиває 3000 осіб на рік, і становище погіршуватиметься", — пояснив він, додавши, що громадянам слід адаптуватися до таких умов.

За його словами, в Іспанії температура повітря зараз вища, ніж, наприклад, 20 років тому. Але смертність від високої температури повітря знизилася, оскільки будинки зараз краще пристосовані: є кондиціонери тощо.

Мер Малаги Пенелопа Гомес визнає, що нашестя гризунів — широко поширена проблема в усій Європі. На боротьбу зі шкідниками замість колишнього бюджету в 142 000 євро виділили 400 000.

Представник місцевої влади Франсіско Хірон, зі свого боку, порушив питання про зростання популяції таких комах, як таргани та комарі, що переносять вірус Західного Нілу.

Нагадаємо, що щуролов назвав найнеймовірніші місця проживання щурів, які можуть жити в ліжках і потрапляти в унітази.

Також повідомлялося, що вчені розгадали таємницю щура в "щетинистій броні", яка залишалася невирішеною понад 200 років.