Живуть у ліжках і засмічують в унітазах: щуролов назвав найнеймовірніші місця проживання щурів

За словами Кірана Семплера, він уникає використання пасток для щурів. Замість цього він використовує собак, які швидко знаходять шкідників і вбивають їх.

Related video

У Великій Британії жінка відчула, як її торкнувся щур, коли сіла на унітаз. Про це пише видання The Mirror.

Повідомляється, що жінка зателефонувала щуролову Кірану Семплеру і розповіла про свою ситуацію. За її словами, тварина залізла у злив і застрягла догори дриґом, а тому потонула.

Як розповів сам Кіран, йому довелося витягнути щура з унітазу, що було досить бридко.

Важливо

Розгадано таємницю щура у "щетинистій броні": понад 200 років не давала вченим спокою (фото)

"Уявіть, що ви сидите на унітазі, і щось вас торкається", — зазначив він.

Зазначається, що Кіран створив сторінку у Facebook Yorkshire Rat Pack у 2018 році. Там він ділиться історіями зі своєї роботи.

"У мене був клієнт, у якого щур жив у дерев'яних решітках ліжка", — розповів він.

У матеріалі йдеться, що Кіран уникає використання пасток для щурів. Замість цього він використовує собак, які швидко знаходять шкідників і вбивають їх. Крім того, чоловік також проти того, щоб труїти щурів. Він вважає, що пастки та отрута — це негуманно, а його собаки можуть швидко розправитися з дрібним гризуном, щоб той майже не страждав.

"Вони (лейклендські тер'єри Поппі та Пенні) вбивають щурів за лічені секунди. На мою думку, це гуманніше, ніж використовувати отруту", — зазначив Кіран.

Видання пише, що щуролов може обслужити до 10 клієнтів на день. Він радить перед зимою обрізати листя в садах, зменшити кількість годівниць для птахів, а також прибирати екскременти за своїми собаками.

"Багато людей не прибирають собачі фекалії одразу, але це приваблює їх. Якщо вони заходять на територію, то, найімовірніше, проблема в каналізації", — розповів щуролов.

Раніше Фокус писав, що жінка зловила величезну стародавню рибу довжиною 2,5 метра. Емілі Сонг одразу ж сфотографувалася зі своїм рекордним уловом, який виявився в півтора рази довшим за неї саму, а потім відпустила в річку.

Також повідомлялося, що подружжя знайшло перлину за 600 тисяч гривень у раковині молюска. Подружжя Адісак Сідао і Савітрі Сангджан регулярно купує равликів в одному й тому ж місці, але ніколи раніше не знаходило нічого подібного. Зараз вони вивчають ринок, щоб вигідно продати свою перлину.