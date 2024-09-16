Купили на ринку: подружжя знайшло перлину за 600 тисяч гривень у раковині молюска

Подружжя Адісак Сідао і Савітрі Сангджан регулярно купують равликів в одному і тому ж місці, але ніколи раніше не знаходили нічого подібного. Зараз вони вивчають ринок, щоб вигідно продати свою перлину.

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У Таїланді 29-річний Адісак Сідао та 27-річна Савітрі Сангджан купили морських равликів дріб'язку на вечерю і виявили в них перлину, вартість якої становить 500 тисяч батів (606 тисяч гривень). Про це пише The Thaiger.

На початку вересня подружжя з Бангкока купило на ринку два кілограми молюсків. Вони приготували равликів і почали їсти. В одній з останніх мушель Сідао знайшов щось, що спочатку прийняв за камінь.

Пізніше він згадав, що равлики дріб'язок можуть виробляти перлини, які вирізняються темно-помаранчевим кольором. Саме такий камінь йому і попався. Через тиждень він відніс знахідку до оцінювачів, і ті підтвердили, що це справді цінна перлина вагою 1,91 карата.

Подружжя було дуже здивоване своєю удачею, оскільки регулярно купує равликів в одному і тому ж місці, але ніколи раніше не знаходило нічого подібного. Зараз вони вивчають ринок, щоб вигідно продати свою перлину, вважаючи, що її вартість може досягати півмільйона батів.

Видання зазначає, що знахідка була великою удачею, оскільки перли мело надзвичайно рідкісні та цінні.

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