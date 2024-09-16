Купили на рынке: супруги нашли жемчужину за 600 тысяч гривен в раковине моллюска

Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан регулярно покупают улиток в одном и том же месте, но никогда раньше не находили ничего подобного. Сейчас они изучают рынок, чтобы выгодно продать свою жемчужину.

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В Таиланде 29-летний Адисак Сидао и 27-летняя Савитри Сангджан купили морских улиток мело на ужин и обнаружили в них жемчужину, стоимость которой составляет 500 тысяч батов (606 тысяч гривен). Об этом пишет The Thaiger.

В начале сентября супруги из Бангкока купили на рынке два килограмма моллюсков. Они приготовили улиток и приступили к еде. В одной из последних раковин Сидао нашел нечто, что поначалу принял за камень.

Позже он вспомнил, что улитки мело могут производить жемчужины, отличающиеся темно-оранжевым цветом. Именно такой камень ему и попался. Через неделю он отнес находку к оценщикам, и те подтвердили, что это действительно ценная жемчужина весом 1,91 карата.

Супруги были очень удивлены своей удаче, так как регулярно покупают улиток в одном и том же месте, но никогда раньше не находили ничего подобного. Сейчас они изучают рынок, чтобы выгодно продать свою жемчужину, полагая, что ее стоимость может достигать полумиллиона батов.

Издание отмечает, что находка была большой удачей, поскольку жемчуг мело чрезвычайно редок и ценен.

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