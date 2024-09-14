Не трогали столетиями: пенсионер нашел в земле монеты, которые могут стоить целое состояние

Тони Асквит сначала нашел только проволоку и дробовой патрон. Однако затем он получил сигнал, который указал ему на коричневатую монету. Найденный клад оказался исторической ценностью.

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Пенсионер Тони Асквит из Великобритании нашел монеты на недавно вспаханном поле. По его мнению они пролежали нетронутыми несколько веков. Об этой истории пишет The Mirror.

Любитель прогулок с металлоискателем обнаружил клад состоящий из кельтских золотых монет. Их стоимость может достигать 20 000 фунтов стерлингов.

Коллекция из 35 золотых монет или статеров, а также девять фрагментов кремневого желвака, который был реконструирован, будет оценена в среду, 18 сентября, аукционным домом Noonans Mayfair.

"Это было потрясающе! Недавняя вспашка поля, должно быть, подняла конкрецию на поверхность и расколола ее, разбросав содержимое в виде монет", — сказал Тони Асквит, который уже 45 лет занимается металлоискательством.

Стоимость монет может достигать 20 000 фунтов стерлингов Фото: Cover Images

Издание отмечает, что монеты, известные как статеры, датируются примерно 55 годом до нашей эры, когда Юлий Цезарь завоевал Галлию и предпринял неудачную попытку вторгнуться в Британию. В конце концов он повернул назад. Найджел Миллс, специалист по монетам и артефактам в компании Noonans, рассказал, как Тони сделал находку такого исторического значения.

"Это была пятница, 26 августа 2022 года, утро открытия регулярного мероприятия, которое проходило недалеко от Мейдстоуна в Кенте, и Тони Асквит вместе со многими другими участниками надеялся найти что-нибудь интересное. Используя свой Minelab Equinox 800, он сначала нашел только проволоку и дробовой патрон. Но затем он получил сигнал, который показал коричневатую монету. Он был удивлен, узнав в ней кельтский статер. Посмотрев вниз, он увидел, что похоже на кучу пуговиц. Надев очки, Тони понял, что все они — кельтские статеры", — рассказал представитель аукционного дома.

Мужчина уже 45 лет занимается прогулками с металлоискателем Фото: Cover Images

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