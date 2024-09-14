Не чіпали століттями: пенсіонер знайшов у землі монети, які можуть коштувати цілий статок

Тоні Асквіт спочатку знайшов лише дріт і дробовий патрон. Однак потім він отримав сигнал, який вказав йому на коричневу монету. Знайдений скарб виявився історичною цінністю.

Related video

Пенсіонер Тоні Асквіт із Великої Британії знайшов монети на нещодавно зораному полі. На його думку, вони пролежали недоторканими кілька століть. Про цю історію пише The Mirror.

Любитель прогулянок з металошукачем виявив скарб, що складається з кельтських золотих монет. Їхня вартість може сягати 20 000 фунтів стерлінгів.

Колекцію з 35 золотих монет або статерів, а також дев'ять фрагментів крем'яного жовна, який був реконструйований, буде оцінено в середу, 18 вересня, аукціонним домом Noonans Mayfair.

"Це було приголомшливо! Нещодавня оранка поля, мабуть, підняла конкрецію на поверхню і розколола її, розкидавши вміст у вигляді монет", — сказав Тоні Асквіт, який вже 45 років займається металошуканням.

Вартість монет може сягати 20 000 фунтів стерлінгів Фото: Cover Images

Видання зазначає, що монети, відомі як статери, датуються приблизно 55 роком до нашої ери, коли Юлій Цезар завоював Галію і зробив невдалу спробу вторгнутися до Британії. Зрештою він повернув назад. Найджел Міллс, фахівець з монет і артефактів у компанії Noonans, розповів, як Тоні зробив знахідку такого історичного значення.

"Це була п'ятниця, 26 серпня 2022 року, ранок відкриття регулярного заходу, що проходив недалеко від Мейдстоуна в Кенті, і Тоні Асквіт разом із багатьма іншими учасниками сподівався знайти що-небудь цікаве. Використовуючи свій Minelab Equinox 800, він спочатку знайшов тільки дріт і дробовий патрон. Але потім він отримав сигнал, який показав коричневу монету. Він був здивований, впізнавши в ній кельтський статер. Подивившись униз, він побачив, що схоже на купу ґудзиків. Одягнувши окуляри, Тоні зрозумів, що всі вони — кельтські статери", — розповів представник аукціонного дому.

Чоловік уже 45 років займається прогулянками з металошукачем Фото: Cover Images

Раніше Фокус повідомляв, що в спальні сім'ї виявили тунель, що веде до платинової шахти. Власниця будинку розповіла, що двоє незнайомців погрожували їй та її сім'ї і стали жити в їхньому будинку, щоб отримати доступ до шахти. Поліція заарештувала подружжя, звинувативши їх у незаконному видобутку корисних копалин.

Також стало відомо, що жінка знайшла в лісі загадковий витвір мистецтва. Маргарет Зейтуні гуляла разом із собакою, коли натрапила на коло із соснових шишок. Жінка впевнена, що це художня інсталяція, яку вона планує перевіряти щодня.