У спальні сім'ї знайшли тунель, що веде до платинової шахти (фото)

Власниця будинку розповіла, що двоє незнайомців погрожували їй та її сім'ї й стали жити в їхньому будинку, щоб отримати доступ до шахти. Поліція заарештувала подружжя, звинувативши їх у незаконному видобутку корисних копалин.

Related video

Власник будинку, 65-річний чоловік, стверджує, що він і його дружина були змушені допомагати банді злочинців, яка хотіла отримати легкий доступ до прилеглої платинової шахти в Растенбурзі, Південна Африка. Про це пише Daily Star.

31-річна жінка зізналася, що знала, що будинок використовували як вхід і вихід у тунель, що вів із головної спальні в шахту Хуселека. Рудник має один із найбільших запасів платини в країні.

"До мене підійшли двоє чоловіків. Один із них був іноземцем, а інший говорив мовою, якої я не розуміла. Вони сказали мені, що вже давно перебувають під землею, під моїм будинком. Незнайомці сказали мені, що я маю дозволити їм увійти в їхню шахту через мій будинок. Вони сказали, що їм потрібно заробляти гроші. Іноземці погрожували. Зроби або помри, говорили вони", — розповіла жінка місцевим ЗМІ.

Власник будинку стверджує, що його і його дружину змусили допомагати злочинцям Фото: Jam Press

За її словами, підозрювані встановили для сім'ї суворі правила, що можна і що не можна робити у власному будинку.

"Ми жили з цими людьми в будинку, і вони навіть встановили для нас правила. Моїм дітям не дозволялося користуватися ванною. Вони повинні були жити у своїй кімнаті, і їм теж були дані правила", — зазначила жінка.

Тунель, що веде до платинового рудника Фото: Jam Press

Вона також заявила, що їй було наказано ніколи не дивитися на людей, які входять і виходять із дому. Парі висунуто обвинувачення в незаконному видобутку корисних копалин, зберіганні ймовірних крадених товарів і втручанні в роботу основних об'єктів інфраструктури.

"Команда отримала наводку і провела арешти. "Передбачається, що власник будинку, який живе в ньому з сім'єю, використовував отвір у підлозі кімнати або дозволив іншим використати його як вхід у прилеглий шахтний ствол. За сприяння служби безпеки шахти частину майна шахти та інше обладнання було знайдено в будинку", — пояснила представниця поліції Аманда Фунані.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.